Chačanov přijde stejně jako loni o Wimbledon, tentokrát kvůli zranění křížové kosti

"Kvůli nešťastnému zranění, které jsem utrpěl na Roland Garros (únavová zlomenina a částečná zlomenina křížové kosti), se nebudu moci druhý rok po sobě zúčastnit Wimbledonu," napsal Chačanov, jenž vloni na londýnské trávě nesměl startovat kvůli trestu pro ruské a běloruské hráče. Jejich suspendace kvůli válce na Ukrajině už letos neplatí.

Karen Khachanov, 14-3 (SF, SF, QF) in the last three Slams, withdraws from Wimbledon. pic.twitter.com/W21pwKRmg2 — José Morgado (@josemorgado) June 23, 2023

Na pařížské antuce Chačanov prošel do čtvrtfinále, v němž sebral set pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi. Na grandslamech patřil v posledním roce mezi nejúspěšnější hráče, na loňském US Open i letos na Australian Open došel do semifinále.

"Rozhodnutí odhlásit se nebylo snadné a já v posledních týdnech až do poslední chvíle věřil, že se stihnu zotavit. Podle mého lékařského týmu to ale v mém případě nebylo možné," dodal Chačanov.

Hlavní soutěž Wimbledonu začne na trávě v All England Clubu 3. července.