Chceme víc soukromí! Šwiateková se zastala Gauffové, sledování tenistek přirovnala k ZOO
Gauffovou natočily kamery v útrobách Areny Roda Lavera, jak po vyřazení s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou ve čtvrtfinále vzteky rozbila raketu. Záběry se dostaly na veřejnost, což se jednadvacetileté Američance nelíbilo.
Ke kritice se nyní přidala i Šwiateková. "Záleží na tom, jestli jsme tenistky, nebo zvířata v zoologické zahradě, které můžete pozorovat, i když kadí," uvedla šestinásobná grandslamová vítězka po dnešní čtvrtfinálové prohře.
"Dobře, to jsem si asi trochu zapřeháněla, ale bylo by pěkné mít trochu víc soukromí. Bylo by dobré, kdyby se člověk mohl věnovat svým záležitostem a nebýt u toho neustále sledován," řekla čtyřiadvacetiletá Polka.
Šwiateková také připomněla, že i jí se letos na Australian Open dostalo nechtěné pozornosti. Pořadatelé jí kvůli zapomenuté akreditaci neumožnili vstup na kurt, všechno zachytily kamery a video obletělo internet.
"Jasně, jsme tenisté a k tomu patří i to, že jsme sledovaní na kurtu i v médiích. Ale naší prací už není to, aby se z nás stalo meme, když si zapomeneme akreditaci. Jasně, je to vtipné a lidi se mají o čem bavit. Ale my bychom se bez toho obešli," uvedla.
Dodala také, že na jiných grandslamech, jako jsou Roland Garros nebo Wimbledon, mají hráči víc soukromí. "Jsou tam místa, kam můžete jít, když potřebujete. Ale na některých turnajích jste pod dohledem neustále. A když ne fanoušků, tak kamer," řekla Šwiateková.
Američanka Amanda Anisimovová je s nedostatkem soukromí na Australian Open smířená. "Vím, jak to tady chodí. Takže se snažím udržet, než se dostanu do šatny. Coco je mi líto," prohlásila.
Vztek po šíleném debaklu: Gauffová rozmlátila raketu až mimo kurt, ale kamerám neunikla
Orwel by sa nestačil čudovať.
A mezitím diváci volají: chceme vidět víc!