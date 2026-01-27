Vztek po šíleném debaklu: Gauffová rozmlátila raketu až mimo kurt, ale kamerám neunikla
Gauffová předvedla ve čtvrtfinále Australian Open jeden ze svých nejhorších výkonů za celou kariéru a absolutně nezvládla roli favoritky. S letos stále neporaženou Svitolinovou nakonec za pouhých 59 minut prohrála jednoznačně 1:6, 2:6.
V utkání vyrobila jen tři vítězné údery oproti 26 nevynuceným chybám a velká nespokojenost byla vidět už během zápasu. Pořádný průchod svým emocím však dala až po odchodu z kurtu a v útrobách stadionu.
Američanka hledala místo, kde by unikla kamerám, ale to se jí stejně nepodařilo a po internetu teď koluje video, jak vzteky rozmlátila jednu ze svých raket.
Na tiskové konferenci logicky dostala otázku na toto téma. "Určitě mi to pomohlo. Nechci si vybíjet emoce na svém týmu. Jsou to dobří lidé a nezaslouží si to. Proto jsem to udělala. Nemyslím si, že je to špatná věc. Nedělám to na kurtu před zraky dětí. Ale musím ty emoce a frustraci dostat ven, jinak budu nepříjemná na lidi kolem sebe. A to nechci," uvedla světová trojka.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře rozhodně neměla radost z toho, že ji kamery zachytily a kvůli televizním stanicím se video šíří. "Něco podobného se stalo Aryně Sabalenkové po našem finále na US Open. Nemyslím si, že je potřeba tohle vysílat. Chtěla jsem jít někam, kde jsem si myslela, že kamery nejsou. Protože rozbíjení raket nemám zrovna ráda a řekla jsem si, že na kurtu to už nikdy neudělám."
Gauffová na Australian Open po debaklu končí
