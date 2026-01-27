Vztek po šíleném debaklu: Gauffová rozmlátila raketu až mimo kurt, ale kamerám neunikla

DNES, 14:00
Coco Gauffová (21) hodně těžce nesla svůj katastrofální výkon ve čtvrtfinále Australian Open, který výrazně přispěl k drtivé porážce s Elinou Svitolinovou. Američanka dala pořádný průchod svým emocím až mimo kurt, když v útrobách stadionu vzteky rozmlátila raketu. Světová trojka nechtěla být viděna na kamerách, ale ty ji stejně zachytily.
Coco Gauffová dávala najevo emoce už během zápasu (© WILLIAM WEST / AFP)

Gauffová předvedla ve čtvrtfinále Australian Open jeden ze svých nejhorších výkonů za celou kariéru a absolutně nezvládla roli favoritky. S letos stále neporaženou Svitolinovou nakonec za pouhých 59 minut prohrála jednoznačně 1:6, 2:6.

V utkání vyrobila jen tři vítězné údery oproti 26 nevynuceným chybám a velká nespokojenost byla vidět už během zápasu. Pořádný průchod svým emocím však dala až po odchodu z kurtu a v útrobách stadionu.

Američanka hledala místo, kde by unikla kamerám, ale to se jí stejně nepodařilo a po internetu teď koluje video, jak vzteky rozmlátila jednu ze svých raket.

Na tiskové konferenci logicky dostala otázku na toto téma. "Určitě mi to pomohlo. Nechci si vybíjet emoce na svém týmu. Jsou to dobří lidé a nezaslouží si to. Proto jsem to udělala. Nemyslím si, že je to špatná věc. Nedělám to na kurtu před zraky dětí. Ale musím ty emoce a frustraci dostat ven, jinak budu nepříjemná na lidi kolem sebe. A to nechci," uvedla světová trojka.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře rozhodně neměla radost z toho, že ji kamery zachytily a kvůli televizním stanicím se video šíří. "Něco podobného se stalo Aryně Sabalenkové po našem finále na US Open. Nemyslím si, že je potřeba tohle vysílat. Chtěla jsem jít někam, kde jsem si myslela, že kamery nejsou. Protože rozbíjení raket nemám zrovna ráda a řekla jsem si, že na kurtu to už nikdy neudělám."

Gauffová na Australian Open po debaklu končí

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
PTP
27.01.2026 15:17
Byla to vražda rakety prvního stupně - za to je v USA doživotí nebo trest smrti.
Reagovat
JLi
27.01.2026 15:10
Co se Kača dnes špatně se Semíkem probudila, tak tu blbec střídá dementy a bojovníky zelenáče.
Reagovat
Sincaraz
27.01.2026 15:10
Nechcela ju rozbiť priamo na kurte, tak ju rozbila v ústraní a ... čaro nechceného, teraz je to ešte horšie, ako keby ju rozbila na kurte.
Reagovat
Petr1972
27.01.2026 15:09
To nemohla mit tu deku o kolo dřív?
Reagovat
Serpens
27.01.2026 15:34
Confidence is key.
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:38
Asi ho ztratila
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 14:54
Vzpomínám si, jak po jednom zápase tenista vzteky rozmlátil celou sadu raket, co měl na kurtu. Ale už si nevzpomenu, kdo to byl. Snad Bublifuk?
Reagovat
pantera1
27.01.2026 15:00
A kdo si rozbil tu hlávku raketou, jak se vzteky flákl .
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:02
Rublev?
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:14
Rublev koleno.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.01.2026 15:03
Asi myslíš Južného :D
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:12
Ti Rusové jsou fakt psycho, jeden si rozmlátí hlavu, druhý koleno(Rublev). Jednou si Rafa rozbil do krve frňák, ale to bylo omylem, žádný úmysl.
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:19
Rafa se před zápasem rozcvičoval výskoky a narazil hlavou do stropu
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:21
To jako fakt?
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:27
https://youtu.be/IRs6mYeycII
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:29
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:23
https://www.youtube.com/watch?v=e1cJ92GlOBw
Reagovat
pantera1
27.01.2026 15:12
Jj, myslela jsem na něho, ale nebyla jsem si jistá díky
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.01.2026 15:03
Bublik asi taky, ale nemyslíš Baghdatise? :D
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:10
Myslel jsem toho Bublu, který jich nakonec zase tolik nerozmlátil, viz, video níže. I když...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.01.2026 15:13
Jj, Bublik myslím fakt tři a Baghdatis tehdy (možná dokonce na AO) čtyři
Reagovat
Sincaraz
27.01.2026 15:07
Bublik dal "len" 3 - https://www.youtube.com/watch?v=O7tyTnyAUEM
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:15
Díky, tohle jsem měl na mysli. A koukám, že to bylo ještě v zápase. Tak možná proto nerozbil všechny, potřeboval to s něčím dohrát.
Reagovat
tommr
27.01.2026 14:45
Ještě bych pochopil že někdo rozmlátí v návalu emocí raketu přímo na kurtu i když to nevidím rád. Pokud ale někdo rozmlátí raketu s rozmyslem až po zápase někde v ústraní tak je to prostě blbec ...
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 14:49
Nehledě na to, že nemá vůbec respekt k lidem, kteří se na výrobě rakety podíleli.
Reagovat
pantera1
27.01.2026 14:55
Navíc ji by to prošlo bez větších následků a hlavně by se ji ulevilo podstatně víc.
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:00
Měla by si od výrobce vyžádat pár vadných kousků z výroby, kde by nevadilo, že je zničí. Ničit rakety, které jsou ok, je zhovadilost.
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:12
Právě Baghdatis na to šel systematicky, sešrotoval celou vadnou sérii.
Reagovat
pantera1
27.01.2026 15:20
Máš pravdu. Ale je to vždycky takové rozvírení stojatých vod. Zajímavé by bylo, kdyby si roztrhala ohoz .
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:22
Tričko si trhá Nole po slavném vítězství.
Reagovat
pantera1
27.01.2026 15:28
Ale dřív je trhal vzteky, jak začal koulet očima, tak bylo jasný že bude extempore .
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:33
Třeba tady a je toho víc.
https://www.youtube.com/watch?v=vGQaG5QcyJ4
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:28
Taková Dominika nebo Terezka si nic neroztrhaj a neroztrhaj.
Reagovat
pantera1
27.01.2026 15:37
S tím nadupaným dekoltem by si pánové přišli na své .
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:40
To by ovšem už byl úplně jiný sport.
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:42
Ty maj ty trika vyztužený, to se špatně trhá.
Reagovat
wqwq
27.01.2026 15:04
....v ústraní, tak je to jeho věc...
Reagovat
pantera1
27.01.2026 14:27
Mělas ju pěkně rozsekat na kurtu o empajr, ať je tam trochu veselo .
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 14:47
Tzv. po Plíškovsku.
Reagovat
Krisboy
27.01.2026 14:52
Reagovat
chlebavevaju
27.01.2026 14:21
Slušně vychovaná. Hezky v ústraní.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 14:18
chudák holka, nemůže si v ústraní ani v klidu rozmlátit raketu.
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:10
Policejní stát, šmírácký kamery všude, já chci vidět záznam z kamery ve sprše.
Reagovat
frenkie57
27.01.2026 15:18
Mě by stačila i šatna.
Reagovat

