Absolutní propadák Gauffové! Po strašlivém výkonu schytala výprask od Svitolinové

DNES, 10:09
AUSTRALIAN OPEN - Coco Gauffová (21) se ve čtvrtfinále Australian Open neskutečně trápila a proti Elině Svitolinové (31) byla naprosto bez šance. Američanka podala velmi podprůměrný výkon jak na servisu, tak při hře od základní čáry a s agresivně hrající Ukrajinkou prohrála rychle 1:6, 2:6. Aktuálně 12. hráčka světa tak letos vyhrála i svůj desátý duel a postoupila zde na čtvrtý pokus poprvé do semifinále.
Coco Gauffová ve čtvrtfinále schytala debakl (@ ČTK / AP / Dita Alangkara)

Gauffová – Svitolinová 1:6, 2:6

V prvním setu předvedla Gauffová obrovské trápení. Ani jednou si nedokázala udržet servis, zahrála pět dvojchyb a po druhém podání uhrála dokonce jeden jediný míček. Zahrála pouhé dva vítězné údery a spáchala 14 nevynucených chyb. Agresivně hrající Svitolinová sadu získala za půl hodiny hry.

Ukrajinka pokračovala v dominanci i ve druhém dějství, kde rychle vedla 3:0 a měla další brejkbol. Ten Američanka zvládla odvrátit, poprvé si uhrála servis a snížila. Větší komplikace však soupeřce způsobit nedokázala a za hodinu hry uhrála pouhé tři gamy. Letošní tažení na Australian Open tak pro ni končí po velkém zklamání a hrozivém výkonu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Aktuálně 12. hráčka světa tak letos vyhrála i svůj desátý duel a postoupila zde na čtvrtý pokus poprvé do semifinále. V Melbourne skvěle navazuje na titul z dvěstěpadesátky v Aucklandu a překonala své maximum z let 2018, 2019 a loňského roku, kdy padla až s pozdější šampionkou Madison Keysovou.

V semifinále se střetne ve velmi vypjatém duelu se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Bělorusku z šesti vzájemných duelů dokázala porazit pouze v roce 2020 na antuce ve Štrasburku. Na tvrdém povrchu se utkají teprve potřetí.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

peek
27.01.2026 11:32
Tak Elina evidentně chce po těch Ruskách ještě skalp Bělorusky
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 11:45
Elino trhej!
Alien
27.01.2026 11:30
Velká gratulace Jelině! Na letošním AO přeji titul právě jí, Ize Švjontek, nebo Amandě Annissimové!
Tennis_Luke
27.01.2026 10:55
Ženský tenis v akci. WTA muže dělat nové propagace, nové vizuály atd., ale pravda je, že kromě Sabalenky, Swiatek a Rybakiny z poslední sezóny to je čistá nesledovatelná žumpa. Naprostá ztráta času. Aby tohle předvedla hráčka č. 3 na žebříčku? Ok. To je asi takové, jako jít na operu a vidět tam zpívat hlavní roli Aničku Dajdou ze Superstar. Ženský okruh je nesledovatelná ztráta času.
JLi
27.01.2026 11:03
No a kluci nemají své dny asi....
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 11:50
nutí tě snad někdo?
Nejsou v tom peníze, že ne?
paddy
27.01.2026 10:23
jestli dnes padl debakl, tak v tomto zápase smile
stejný počet gemů, ale o půl hodiny méně času

Gauff
41% (13/32) Body po 1. podání
18% (2/11) Body po 2. podání
3 smile Vítězné míče 26 Nevynucené chyby
(pro srovnání W/UE Svitolina 12/16, Jovič 12/14)

Cori se jí koří
smějí se i tchoři
smile
Mantra
27.01.2026 10:42
a jak je na tom na returnu - že jí nejde servis se snad ví od jaktěživa
PTP
27.01.2026 10:17
Proč to na ni nepřišlo s Muškou
chlebavevaju
27.01.2026 10:17
Na dnešním zápase bylo krásně vidět, co dělá sebevědomí. Proti Muchove si Gauff věří natolik, že nedělá prakticky chyby a podání funguje, proti Svitoline přesný opak.
Liverpool22
27.01.2026 10:19
Bohužel no I s Muškou byla hratelná, ale Coco si věřila a zápas urvala.
George_Renel
27.01.2026 10:15
Gauff dnes na úrovni LindyF.
PTP
27.01.2026 10:13
Elina bude asi vytrénovaná od Monfilse.
Mantra
27.01.2026 10:12
nemůže to být taky trochu tím, že Svitka má fazonu? Jen se ptám. Ten titulek...
Liverpool22
27.01.2026 10:16
Vždyť byla Coco úplně mimo - jen 36% vítězných míčů po 1. servisu a 2 vítězné míče. To Jovič se aspoň snažila a v 1. setu vzdorovala.
Liverpool22
27.01.2026 10:12
Coco děs a hrůza v zápase nebyla smile pěkně tam rozmlátila vzteky raketu
Tomas_Smid_fan
27.01.2026 10:42
aspoň něco
