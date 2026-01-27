Absolutní propadák Gauffové! Po strašlivém výkonu schytala výprask od Svitolinové
Gauffová – Svitolinová 1:6, 2:6
V prvním setu předvedla Gauffová obrovské trápení. Ani jednou si nedokázala udržet servis, zahrála pět dvojchyb a po druhém podání uhrála dokonce jeden jediný míček. Zahrála pouhé dva vítězné údery a spáchala 14 nevynucených chyb. Agresivně hrající Svitolinová sadu získala za půl hodiny hry.
Ukrajinka pokračovala v dominanci i ve druhém dějství, kde rychle vedla 3:0 a měla další brejkbol. Ten Američanka zvládla odvrátit, poprvé si uhrála servis a snížila. Větší komplikace však soupeřce způsobit nedokázala a za hodinu hry uhrála pouhé tři gamy. Letošní tažení na Australian Open tak pro ni končí po velkém zklamání a hrozivém výkonu.
Aktuálně 12. hráčka světa tak letos vyhrála i svůj desátý duel a postoupila zde na čtvrtý pokus poprvé do semifinále. V Melbourne skvěle navazuje na titul z dvěstěpadesátky v Aucklandu a překonala své maximum z let 2018, 2019 a loňského roku, kdy padla až s pozdější šampionkou Madison Keysovou.
V semifinále se střetne ve velmi vypjatém duelu se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Bělorusku z šesti vzájemných duelů dokázala porazit pouze v roce 2020 na antuce ve Štrasburku. Na tvrdém povrchu se utkají teprve potřetí.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Gauff
41% (13/32) Body po 1. podání
18% (2/11) Body po 2. podání
3 Vítězné míče 26 Nevynucené chyby
(pro srovnání W/UE Svitolina 12/16, Jovič 12/14)
