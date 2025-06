Chystá se korunovace nové šampionky French Open. Sabalenková jde do finále jako favoritka

Sobotní program letošního ročníku French Open nabídne zbrusu novou šampionku antukového majoru. Aryna Sabalenková (27) i Coco Gauffová (21) už zažily pocity pramenící z grandslamového triumfu a lepší z tohoto souboje si je vychutná znovu teď v Paříži. Favoritkou na vítězství je světová jednička. Na rozdíl od Američanky bude hrát finále v areálu Rolanda Garrose poprvé v kariéře.

Sabalenková – Gauffová | 15:00 SELČ

Aryna Sabalenková sesadila z pařížského trůnu čtyřnásobnou šampionku Igu Šwiatekovou a zajistila si své první grandslamové finále mimo betony. S polskou rivalkou prohrála pět z předchozích šesti soubojů na antuce, ale v semifinále pařížského majoru zvítězila 7:6, 4:6, 6:0 a ukončila 26zápasovou neporazitelnost Šwiatekové na French Open.

Sedmadvacetileté Bělorusce se dlouho na French Open nedařilo a přes třetí kolo poprvé přešla až předloni. Dalo se ovšem očekávat, že se zlepší i na pařížské antuce. V předloňském ročníku se probojovala do semifinále a loni na antukovém podniku velké čtyřky skončila o kolo dříve.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Úvodních pět duelů na letošním French Open zvládla bez ztráty jediného setu, i když měla každým zápasem větší potíže a musela se vypořádat také s Amandou Anisimovovou a Qinwen Zheng. V sobotu absolvuje své 11. kariérní antukové finále. Takové číslo je určitě lichotivé, nicméně to neplatí pro její bilanci v takových utkáních (3:7, mimo Madrid 0:6).

Světová jednička nastoupí ke svému již 14. finálovému souboji od začátku loňské sezony (bilance 7:6). Za sebou má pět grandslamových finále s bilancí 3:2 a všechna odehrála napříč hardovými Australian Open a US Open. V tom posledním letos v Melbourne Parku neuspěla, když podlehla těsně 3:6, 6:2, 5:7 Američance Madison Keysové.

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (triumf); Stuttgart (finále)

Bilance: 40:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 17:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:1 (kariérní 48:38)

Bilance ve finále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:2)

Bilance ve finále: 3:3 (kariérní 20:17)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – French Open

Kariérní bilance: 22:7

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Madrid (triumf), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rachimovová (6:1, 6:0), Teichmannová (6:3, 6:1), Danilovičová (6:2, 6:3), (16) Anisimovová (7:5, 6:3), (8) Qinwen Zheng (7:6, 6:3), (5) Šwiateková (7:6, 4:6, 6:0)

Coco Gauffová v semifinále za hodinu a pár minut ukončila pohádkovou jízdu domácí divoké karty Lois Boissonové (6:1, 6:2). Co se ztracených gamů týče, tak se jedná o její nejsuverénnější vítězství na probíhajícím French Open. Světová dvojka tak prošla do svého třetího finále na grandslamech, druhého v pařížském areálu Rolanda Garrose.

Postup do závěrečných kol se rozhodně očekával. Jednadvacetiletá Američanka v tomto dějišti excelovala už v minulosti a v posledních čtyřech ročnících byla minimálně ve čtvrtfinále. Na letošní odlet do Paříže se naladila finálovými účastmi v Madridu a Římě, ale pořád má z antuky jen jeden triumf, a to z malé akce WTA 250 v Parmě 2021.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Cestu do finále měla o trochu náročnější než Sabalenková, když proti Marii Bouzkové potřebovala tie-break a v derby s Madison Keysovou doháněla manko setu. V tuto chvíli je nejmladší hráčkou od roku 2009 (zavedení kategorie WTA 1000), která v jednom roce prošla do finále v Madridu, Římě i Paříži.

Své první grandslamové finále si zahrála na French Open 2022 a schytala výprask 1:6, 3:6 od tehdejší světové jedničky Igy Šwiatekové. Mnohem lépe si vedla v tom jediném dalším na předloňském US Open, kde na domácí půdě skolila ve třech setech právě Sabalenkovou.

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Madrid (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (finále)

Bilance: 30:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 17:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:3 (kariérní 29:32)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Bilance ve finále: 0:2 (kariérní 9:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – French Open

Kariérní bilance: 26:5

Nejlepší výsledek: finále (2022, 2025)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:1

Generálka: Madrid (finále), Řím (finále)

Cesta turnajem: Gadecká (6:2, 6:2), T. Valentová (6:2, 6:4), Bouzková (6:1, 7:6), (20) Alexandrovová (6:0, 7:5), (7) Keysová (6:7, 6:4, 6:1), Boissonová (6:1, 6:2)

Vzájemná bilance: 5:5. Polovina z 10 odehraných soubojů došla do rozhodujícího setu a existuje velmi solidní šance, že toto střetnutí ve finále French Open nabídne třetí sadu také. Sabalenková málem potřebovala všechny tři sety před pár týdny ve finále na antukové tisícovce v Madridu, ale odvrátila setbol a zvítězila 6:3, 7:6. Běloruska je kurzovou favoritkou, ovšem triumf Gauffové by žádným výrazným překvapením nebyl.

Sobotní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 15:00 SELČ)

1. Sabalenková (1-) - Gauffová (2-USA)

2. Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) - Salisbury/Skupski (8-Brit.)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.