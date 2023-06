Cítím se jako jeden z favoritů Wimbledonu, hlásí Korda. Na trávě kouzlí

Na Wimbledonu byl jen jednou a došel rovnou do osmifinále. A když letos začala travnatá sezona, začal být ve svém živlu. Sebastian Korda (22) cítí, že právě na trávě hraje svůj nejlepší tenis a poté, co na turnaji v londýnském Queen's Clubu vystřílel z kurtu Francese Tiafoea, poslal do světa troufalý vzkaz: "Cítím se jako jeden z favoritů Wimbledonu."

Začátek roku měl syn české tenisové legendy výborný, ve finále v Adelaide byl jediný míček od vítězství nad Novakem Djokovičem a pak došel do čtvrtfinále Australian Open. V Melbourne se však zranil, musel si dát pauzu a zavřel se do posilovny. Při návratu na kurty to žádná sláva nebyla, v prvním kole vypadl v Madridu i Římě a na Roland Garros končil v kole druhém.

Tento týden už má ale na tváři úsměv a jistě jste zaznamenali báječný tweener, který se stal hitem sociálních sítí. Korda v zápase prvního kola přeloboval Dana Evanse a zády do hřiště zaznamenal vítězný úder. Naprosto identicky jako se mu to povedlo dva roky zpět na turnaji v Halle proti Robertovi Bautistovi. Ano, všimli jste si správně. Opět to byla tráva, na té se cítí nejlépe.

"Jsem si na ní velmi jistý," říká Korda junior. "Pohybuju se opravdu dobře a rozhodně mám hru, kterou moc lidí nemá. Jsem agresivní hráč, rád chodím k síti, mám šikovné ruce," vyprávěl po vítězství nad Francesem Tiafoem, členem elitní desítky žebříčku ATP. Zbraně, kterými Američana porazil, jsou opravdu tradičně účinné i ve Wimbledonu. Trefil 15 es a vyhrál 90 procent míčů po svém prvním podání.

Když je řeč o nejslavnějším grandslamu, je nutné připomenout Kordovo tažení z roku 2021. Tehdy už v prvním kole vyřadil nasazeného Alexe de Minaura, poradil si z francouzským kvalifikantem Antoinem Hoangem a ve třetím kole opět zastavil nasazeného hráče, kterým byl tehdy Dan Evans. Ve čtvrtém kole narazil na Karena Chačanova, kde padl až po pětisetové bitvě 8:10 v rozhodující sadě.

Nyní si prý věří i na dlouhé bitvy. "Měl jsem teď spoustu času na to, abych si opravdu vybudoval tělo a nastavil základ, který se mnou bude v podstatě po zbytek mé kariéry. Byla to jedna z věcí, které jsem nejvíc potřeboval dát do pořádku. Tenis mám v sobě, ale dnes už vím, že jsem připravený i na pětisetové bitvy," vyprávěl mladík, jenž se netají tím, že v době nucené tenisové pauzy nabral sedm kilo svalové hmoty.

Poprvé s kondičním trenérem

Dodává také další novinku, kterou do své přípravy zařadil. "Nikdy jsem nejezdil na turnaje s kondičním trenérem. Teď je to jinak, zaměřujeme se na rozcvičky, jsme spolu v posilovně. Má to systém," mluví Korda o čerstvé spolupráci s uznávaným odborníkem Jezem Greenem.

V pátečním čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu čeká Kordu další test. Postaví se proti němu domácí levák a pátý nasazený hráč turnaje Cameron Norrie, který loni ve Wimbledonu došel až do semifinále. Pokud bude Sebastian Korda podobně přesvědčivý jako ve dvou úvodních zápasech, jeho slova o tom, že cítí na blížícím se grandslamu šanci na úspěch, nemusí být jen tak nějakým zvoláním do větru.