Člena TOP 30 Bellucci nikdy neporazil. Nyní v Rotterdamu skolil Medveděva i Tsitsipase

ATP ROTTERDAM – Nikdy neporazil hráče TOP 30, nyní na pětistovce v Rotterdamu však skolil dokonce hned dva členy elitní dvacítky během tří dnů. Ital Mattia Bellucci (23) našel po Daniilu Medveděvovi recept i na Řeka Stefanose Tsitsipase (26) a poprvé v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP. V něm nechybí ani španělský favorit Carlos Alcaraz (21).

Tsitsipas – Bellucci 4:6, 2:6

Mattia Bellucci měl na kontě jediný skalp člena TOP 50 a na okruhu ATP si zahrál jediné čtvrtfinále. Obojí stihl během jedné akce loni v létě v Atlantě, kde porazil tehdy 32. hráče světa Adriana Mannarina.

O to překvapivější je tento týden jeho jízda halovým turnajem ATP 500 v Rotterdamu, kde včetně kvalifikace vyhrál už pět zápasů, připsal si dva životní skalpy a poprvé v kariéře postoupil do semifinále. Po světové sedmičce a bývalém šampionovi Daniilu Medveděvovi si vyšlápl i na 12. muže žebříčku a bývalého finalistu Stefanose Tsitsipase.

Zatímco ve středu s Medveděvem svedl třísetovou bitvu, s Tsitsipasem se na kurtu nezdržel ani hodinu a půl. Bellucci během utkání odvrátil všechny čtyři brejkboly a nad o tři roky starším Řekem, který měl v nohách včerejší tříhodinovou bitvu, zvítězil 6:4, 6:2.

"Na začátku jsem si to neužíval jako proti Medveděvovi, ale cítil jsem, že hraju skvělý tenis. A postupně jsem si chvíle na kurtu užíval. Snažím se o to každý zápas. Funguje to, tak se o to pokusím i zítra," radoval se Bellucci.

Statistiky zápasu Stefanos Tsitsipas – Mattia Bellucci (@ Livesport / Enetpulse)

Ve světovém žebříčku si Bellucci zajistil posun již na 68. místo, jeho maximem je přitom až 92. příčka. "Odvedli jsem s trenérem skvělou práci. Hodně jsem se posunul v průběhu zápasů, dříve jsem u tenisu až příliš přemýšlel. Tady je pro mě každý den velká výzva a těším se na každý další krok," dodal Bellucci.

Při premiéře v semifinále vyzve dalšího favorita Alexe de Minaura. Australan v Nizozemsku zvládl suverénně i svůj třetí zápas a dělí ho jeden krok od obhajoby loňského finále. Ve čtvrtfinále si osmý hráč světa poradil 6:1, 6:4 s německým lucky loserem Danielem Altmaierem.

Alcaraz – Martínez 6:2, 6:1

Carlos Alcaraz po úvodním třísetovém boji s domácím Boticem Van de Zandschulpem porazil následné dva soupeře jednoznačně 6:2, 6:1. Den po italském deblistovi Andreovi Vavassorim nedal šanci ani krajanu Pedru Martínezovi, když ho přestřílel na vítězné údery 29:8 a udělal jen 17 nevynucených chyb. Martínez marně usiloval o premiérové semifinále mimo antuku.

Jednadvacetiletý Alcaraz vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas, když navázal na tři výhry na challengerech v letech 2019 a 2020, a poprvé od říjnového triumfu v Pekingu postoupil do semifinále.

"Dnes jsem hrál opravdu dobrý tenis na vysoké úrovni. Před zápasem jsem se plně soustředil a během něj jsem se snažil hrát agresivně. Odehrál jsem perfektní zápas a jsem rád, že se každým dnem zlepšuju. Doufám, že v semifinále to bude ještě lepší," řekl třetí hráč světa Alcaraz.

O postup do finále si čtyřnásobný grandslamový šampion zahraje s Hubertem Hurkaczem (H2H 3:0). Polský tenista ve čtvrtfinále zdolal 6:7, 6:3, 6:4 světovou desítku Rusa Andreje Rubljova a vzájemnou bilanci upravil na 4:2.

