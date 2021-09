Clijstersová se na okruh vrátí v Chicagu, od pořadatelů dostala divokou kartu

Clijstersová na první vítězství od sezony 2012 stále čeká. Na nejvyšší okruh se vrátila loni v únoru v Dubaji, ale stihla už jen Monterrey a US Open. V říjnu podstoupila operaci kolene a v lednu se nakazila koronavirem. Další comeback se měl uskutečnit na jaře v Charlestonu a Miami, 38letá Belgičanka se však necítila fit a účast odřekla.

Matka tří dětí poprvé kariéru ukončila v roce 2007, po mateřské pauze se ovšem vrátila ve velkém stylu a slavila tři ze svých čtyř grandslamových triumfů, poslední na Australian Open 2011. O rok později majitelka 41 trofejí kariéru znovu přerušila.

Thanks for the wildcard @ChiTennisFest - looking forward to visiting Chicago for the first time and getting back on Tour again ! See you @wta #BabolatFamily #InnermeEU #4254sport https://t.co/aKZq9IKLhG