Co mám dělat, co mám hrát, ona mě drtí, zoufala si i přes výhru Sabalenková

DNES, 06:40
Aktuality 7
AUSTRALIAN OPEN – Světová jednička Aryna Sabalenková (27) si ve druhém kole Australian Open bez větších problémů poradila s čínskou soupeřkou Bai Zhuoxuan 6:3, 6:1 a vyhrála tak i svůj sedmý zápas v letošní sezoně. Navíc stále nepřišla o jediný set. Další soupeřkou běloruské hvězdy bude Anastasia Potapovová.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Bai Zhuoxuan
Aryna Sabalenková vyhrála i sedmý zápas v sezoně (@ WILLIAM WEST / AFP / AFP / Profimedia)

Sabalenková – Bai 6:3, 6:1

Sabalenková měla vstup do utkání proti čínské kvalifikantce Bai bleskový. Za pouhých 15 minut získala prvních pět gemů a nic nenasvědčovalo tomu, že by se dvojnásobná šampionka turnaje měla na cestě za dalším vítězstvím výrazněji zdržet.

Zápas však nabral nečekaný vývoj. V následujících třech hrách se tempo hry výrazně zpomalilo a všechny putovaly na konto Bai. Světovou jedničku několikrát dostala pod tlak díky trpělivé hře a pestré skladbě výměn, což Sabalenkovou viditelně frustrovalo.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Narozdíl od několika případů v minulosti se tentokrát nejvýše nasazená hráčka nenechala rozhodit. V devátém gemu při shodě si pomohla podáním, proměnila sedmý setbol a první sadu nakonec získala. Od té chvíle už měla utkání pevně pod kontrolou a suverénním výkonem dokráčela k postupu do třetího kola. Za hodinu a dvanáct minut zvítězila 6:3, 6:1.

Po zápase Sabalenková přiznala, že ve druhé polovině úvodní sady musela řešit nepříjemné chvíle. "V prvním setu se opravdu zlepšila a na minutu jsem si říkala: ‚Co mám dělat? Co  mám hrát? Ona to drtí,‘“ uvedla v rozhovoru na kurtu. "Jsem tak šťastná, že jsem ten set dokázala dohrát. Myslím, že mi to dodalo trochu víc sebevědomí, že moje hra je tam, kde je. Jsem s vítězstvím nesmírně spokojená."

Zdůraznila také důležitost koncentrace v klíčových momentech. "Vždycky je co zlepšovat, ale jsem ráda, že jsem ten game neprohrála a byla jsem soustředěná. Snažila jsem se sama sobě říkat: ‚Ber výměny jednu po druhé, je to v pořádku, bojuj dál, snaž se dál,‘ a jsem ráda, že jsem to zvládla dobře."

Statistiky potvrdily, že Sabalenková se postupně rozehrála. V prvních devíti gemech sice zaznamenala 14 z celkových 21 nevynucených chyb, zápas však zakončila s 24 vítěznými údery.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
dorsch2
21.01.2026 08:37
vsimol som si meno redaktora, nie je to prvy jeho "uderny" titulok, ktory sa nezlucuje s realitou, vlastne je uplne mimo, robi si z uzivatelov srandu, ak by meno redaktora bolo napisane priamo pri clanku, nie az po rozkliknuti tak ho bojkotujem
Reagovat
George_Renel
21.01.2026 07:59
A ta zoufání je kde? V rozhovoru po zápasu?
Zoufalý je ten titulek a výkon redaktora vůbec. Jděte už do háje pane Novotný.
Reagovat
aape
21.01.2026 09:29
Reagovat
frenkie57
21.01.2026 07:50
...suverénním výkonem dokráčela k postupu do čtvrtfinále.
Myslel jsem, že se hraje teprve druhé kolo.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
21.01.2026 06:54
Vůbec neměla být zoufalá. Ale Potápka se zdá být ve formě a mohla by jí sebrat set.
Reagovat
aligo
21.01.2026 07:37
Podle expresek je to Lotyška
Reagovat
Liverpool22
21.01.2026 08:03
Vlajka Lotyšska a Rakouska je podobná. Jinak Potápěčka zatím na Arynu neuhrála ani set a vždy dostala naloženo cca 6:2......
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist