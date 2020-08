Co přinese 34. týden: V New Yorku vypukne přípravný turnaj. Jedničkami budou Djokovič a Karolína Plíšková

Ve Flushing Meadows se příští týden uskuteční poslední generálka před grandslamovým US Open, a to ze Cincinnati přesunutý prestižní podnik série ATP Masters 1000 a WTA Premier 5. Roli nejvýše nasazených budou plnit světová jednička Novak Djokovič a česká jednička Karolína Plíšková. V New Yorku se v hlavní soutěži představí ještě pět Češek.