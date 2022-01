Collinsová nedala šanci Šwiatekové a je poprvé ve finále grandslamových turnajů

Danielle Collinsová si za poslední rok prošla řadou zdravotních komplikací, dokonce kvůli operaci endometriózy pár měsíců nehrála, přesto dokázala poprvé v kariéře postoupit do finále podniků WTA a obě vyhrát (Palermo a San José).

Nyní skvělou formu předvádí i na Australian Open, ačkoli před cestou do Melbourne Parku neabsolvovala jedinou přípravnou akci, hraje svůj první turnaj od listopadové skreče v Linci a v průběhu úvodního grandslamu sezony ji trápil problém se zády.

Své jediné předchozí semifinále na grandslamech si před třemi lety zahrála právě v Melbourne Parku. Tehdy sbírala svá vůbec první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů, vyřadila tři hráčky Top 20 a až před branami finále ji zastavila Petra Kvitová. Na druhý pokus už byla úspěšná, dnes nedala v Rod Laver Areně šanci Ize Šwiatekové.

The fairytale run continues for Danielle Collins ✨



The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.



