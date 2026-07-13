Comeback po čtyřech letech. Kolář sebral favoritovi set, senzaci ale nedotáhl
J. M. Cerúndolo – Kolář 4:6, 6:3, 6:4
Wimbledon 2022. Prakticky přesně před čtyřmi roky si Kolář zahrál hlavní soutěž na okruhu ATP. Další možnost dostal až nyní na turnaji ve švýcarském Gstaadu. A los s ním příliš velké slitování neměl. Do cesty mu postavil nasazenou šestku Juana Manuela Cerúndola, 45. hráče světa.
Na Koláře ale rozdíl více než sta míst v žebříčku příliš velký dojem nedělal a na jasného favorita nastoupil velmi sebevědomě. Ve třetí hře Argentinci prolomil servis, brejk s přehledem potvrdil a šel do překvapivého vedení 3:1.
Rodák z Buenos Aires reagoval na velmi soustředěný výkon soupeře zvýšenou aktivitou od základní čáry, v následujících dvou gamech při podání českého hráče si vypracoval brejkbol, ani jeden ale nedokázal proměnit.
Byl to naopak Kolář, kdo měl za stavu 5:3 na returnu setbol. Ten ještě proměnit nedokázal, vzápětí ale už na svém podání nezaváhal a sadu dovedl k překvapivému vítězství 6:4.
Argentinský favorit ale postupem času získával na kurtu převahu. Dlouhými a agresivními údery k základní čáře dostával soupeře do defenzivy a ve druhé sadě se rychle ujal vedení 3:0.
Mladší bratr slavnějšího Francisca měl sice v páté hře problémy, když musel na svém podání odvracet stav 15:40, Koláře ale k otočce nepustil. Sadu získal s přehledem 6:3 a poslal utkání do třetího setu.
Cerúndolo vstoupil lépe i do rozhodujícího dějství, když se ujal vedení 3:1. Od té doby ale Kolář naprosto srovnal hru, doplácel však na nevyužité šance. Za stavu 2:3 si vypracoval tři brejkboly na vyrovnání, ani jeden se mu ale proměnit nepodařilo.
Levou rukou hrající Cerúndolo nakonec pozici favorita potvrdil a po dvou hodinách a deseti minutách slavil výhru 4:6, 6:3, 6:4.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 v Gstaadu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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