Córdoba: Domácí Cerundolo, Coria a Bagnis jsou poprvé v semifinále. Schwartzman je překvapivě nedoplnil

Největším překvapením turnaje je Juan Manuel Cerundolo. Teprve devatenáctiletý Argentinec je až 335. hráčem světa, což je téměř jeho maximum. Na turnaji ATP nikdy nehrál, pouze jednou neúspěšně zkoušel štěstí v kvalifikaci.



V Córdobě už však Cerundolo tříkolovou kvalifikací prošel a další tři výhry přidal i při premiéře v hlavní soutěži. Vyřadit dokázal třetího nasazeného Srba Miomira Kecmanoviče a dva Brazilce - Thiaga Seybotha a v pátečním čtvrtfinále i sedmého nasazeného Thiaga Monteiru.



"Je to úžasné, nemohu tomu uvěřit. Jsem moc šťastný a chci se tenhle okamžik užít..." radoval se Cerundolo po nečekaném postupu do semifinále.



"Nejdůležitější je pro mě sebevědomí, které mi tyhle zápasy dodávají. Už od kvalifikaci si hodně věřím, což je klíčové. Musím zůstat psychicky silný, protože tyhle zápasy jsou velmi těžké," dodal nejmladší argentinský semifinalista turnaje ATP od Adelaide 2007. Tehdy byl mezi čtyřkou nejlepších poprvé Juan Martín del Potro.



Naposledy se do semifinále turnaje ATP dostal hned při své premiéře Maďar Attila Balász v Bukurešti 2012. Až do finále to jako debutant dotáhl naposledy Španěl Santiago Ventura v Casablance 2004, kde nakonec triumfoval.



Cerundolo si o postup do finále zahraje s krajanem Federicem Coriou, který je v semifinále rovněž poprvé v kariéře. Povedlo se mu to však až v 28 letech.



95. hráč světa Coria, mladší bratr bývalé světové trojky a finalisty French Open Guillerma Corii, na Cerundola narazí tento týden už podruhé, neboť ve druhém kole vyřadil bratra Juana Manuela Cerundola - Francesca. Ve čtvrtfinále překvapil výhrou 6-3 6-2 nad druhým nasazeným Francouzem Benoitem Pairem.







Dokonce až den před svými 31. narozeninami poprvé pronikl do semifinále turnaje ATP Facundo Bagnis. Bývalý 55. hráč světa, který aktuálně figuruje až na 130. místě žebříčku a do hlavní soutěže se musel prodrat z kvalifikace, ve čtvrtfinále smetl 6-1 6-2 Slováka Jozefa Kovalíka.



Před večerním čtvrtfinále už se pomalu počítalo s tím, že v semifinále budou pouze Argentinci. Domácí nadvládu ale překazil Španěl Albert Ramos, který zdolal 6-1 4-6 6-3 nejvýše nasazeného Diega Schwartzmana a v pátém vzájemném duelu si s ním připsal nejen premiérovou výhru, ale i první vyhraný set.



"Jsem šťastný, protože jsem ho porazil poprvé po pěti porážkách. Myslím, že jsem proti skvělému soupeři odvedl dobrou práci a zaslouženě ho porazil," pochvaloval si 33letý Ramos, který Schwartzmanovi oplatil loňské vyřazení. Hráče Top 10 porazil po téměř třech letech.



Levoruký Ramos v Córdobě vyřadil už třetího domácího soupeře a znovu po třísetovém boji. V předchozích kolech ho nezastavili Juan Pablo Londero ani Tomas Etcheverry, byť s ním prohrál první set a v tie-breaku druhé sady prohrával 1-5.



Zatímco se Schwartzmenam Ramos prohrával ve vzájemné bilanci 0-5 a neuhrál ani set, se svým příštím soupeřem Bagnisem vede 4-0 a dosud neprohrál ani set.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 294.235 dolarů

páteční výsledky (26. 02. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Ramos (5-Šp.) - Schwartzman (1-Arg.) 6-1 4-6 6-3 Coria (Arg.) - Paire (2-Fr.) 6-3 6-2 J.M. Cerundolo (Arg.) - Monteiro (7-Braz.) 6-2 2-6 6-3 Bagnis (Arg.) - Kovalík (SR) 6-1 6-2