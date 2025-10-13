Čtvrtá Američanka na Turnaj mistryň. Jistotu má i Pegulaová
Světová pětka Pegulaová doplnila Bělorusku Arynu Sabalenkovou, Polku Igu Šwiatekovou a americké krajanky Coco Gauffovou, Amandu Anisimovovou a Madison Keysovou.
Letos získala jednatřicetiletá Pegulaová tři tituly a pokaždé na jiném povrchu: v Charlestonu na antuce, v Bad Homburgu na trávě a v Austinu na betonu.
Na Turnaji mistryň došla Pegulaová nejdále předloni do finále. Další dvě postupová místa aktuálně drží Ruska Mirra Andrejevová a Italka Jasmine Paoliniová.
Ve čtyřhře je rovněž zabraných šest míst, mezi účastníky jsou i Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou.
Světová deblová jednička Siniaková se kvalifikovala na WTA Finals posedmé za sebou, s Townsendovou podruhé. V roce 2021 turnaj ovládla s Barborou Krejčíkovou.
