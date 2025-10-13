Čtvrtá Američanka na Turnaj mistryň. Jistotu má i Pegulaová

DNES, 17:40
Téma 6
Američanka Jessica Pegulaová (31) má jako šestá tenistka jistou účast na Turnaji mistryň v Rijádu. Oznámila to asociace WTA. Osmička nejlepších hráček sezony se na prestižní závěrečné akci okruhu WTA představí od 1. do 8. listopadu.
Jessica Pegulaová má jistou účast na Turnaji mistryň (@ Xiao Yijiu / Xinhua News / Profimedia)

Světová pětka Pegulaová doplnila Bělorusku Arynu Sabalenkovou, Polku Igu Šwiatekovou a americké krajanky Coco Gauffovou, Amandu Anisimovovou a Madison Keysovou.

Letos získala jednatřicetiletá Pegulaová tři tituly a pokaždé na jiném povrchu: v Charlestonu na antuce, v Bad Homburgu na trávě a v Austinu na betonu.

Na Turnaji mistryň došla Pegulaová nejdále předloni do finále. Další dvě postupová místa aktuálně drží Ruska Mirra Andrejevová a Italka Jasmine Paoliniová.

Ve čtyřhře je rovněž zabraných šest míst, mezi účastníky jsou i Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou.

Světová deblová jednička Siniaková se kvalifikovala na WTA Finals posedmé za sebou, s Townsendovou podruhé. V roce 2021 turnaj ovládla s Barborou Krejčíkovou.

Gauffová slaví! Ve finále Masters ve Wuhanu si poradila s Pegulaovou

 

Pavel Novotný, ČTK
frenkie57
13.10.2025 19:56
Klíče vyhrála letos GS,ne? No a je do dvacátého místa na žebříčku , takže hrát TM bude, i když nebude na postupovém místě.
com
13.10.2025 20:04
to jeste plati? Ja myslel, ze to bylo zruseny
frenkie57
13.10.2025 20:11
Vždyť to sotva zavedli. O zrušení nic nevím, ale co já vím, třeba mně to uniklo a ty máš pravdu.
Trojchyba_Mat
13.10.2025 20:12
Pořád to platí
frenkie57
13.10.2025 20:14
com
13.10.2025 19:46
Jaktoze ctvrta americanka? Keys se na asijske turnaje vybodla a klidne by mohla skoncit na nepostupovym miste, kdyby se zadarilo Andreeve, Džasmínce a Rybakine.. Ty sou navic prihlaseny jeste do Tokya smile
