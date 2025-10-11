Gauffová slaví! Ve finále Masters ve Wuhanu si poradila s Pegulaovou

DNES, 14:39
WTA WUHAN - Dvojnásobná grandslamová šampionka Coco Gauffová (21) ovládla Masters v čínském Wuhanu. Ve finále si světová trojka poradila s krajankou Jessicou Pegulaovou (31) ve dvou setech 6:4, 7:5 a slaví svůj jedenáctý triumf kariéry, druhý v letošním roce.
Coco Gauffová ve Wuhanu přemožitelku nenašla (@ ADEK BERRY / AFP / AFP / Profimedia)

Pegulaová – Gauffová 4:6, 5:7

Americké finále mezi Gauffovou a Pegulaovou začala lépe světová trojka. Své krajance sebrala hned úvodní servis, což vzápětí potvrdila a ujala se vedení 3:0.

Čtvrtfinálová přemožitelka Siniakové se navíc musela obávat hned o svůj další game na podání, tentokrát však brejkbolovou hrozbu odvrátila a připsala si svou první hru.

Do hry se Pegulaová vrátila v sedmé hře, kdy poprvé uspěla na returnu, následně zvládla své podání a srovnala na 4:4. Závěr setu ale patřil dvojnásobné grandslamové šampionce.

Nejdříve i přes problémy udržela své podání, aby vzápětí využila druhý brejkbol při servisu rodačky z Buffala a po 48 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do druhého setu vstoupila ve velkém stylu Pegulaová. Zkušené Američance patřily úvodní tři gamy a vše směřovalo k tomu, že utkání zamíří do rozhodující sady.

Gauffová se ale nepříznivě se vyvíjejícím setem nenechala deprimovat. I ona dvakrát vzala své krajance servis a srovnala na 3:3.

Aktivní zápas z obou stran gradoval. V sedmé hře to byla znovu Gauffová, která přišla o podání a prohrávala už 3:5.

I tentokrát ale stihla reagovat. Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh sady, kterou získala za téměř hodinu hry 7:5, a mohla se radovat z triumfu.

Stejně jako v semifinálovém duelu s Paoliniovou se Gauffová i její soupeřka trápily na servisu. Vítězka si připsala jen 56 % vyhraných výměn po svém podání, navíc zaznamenala osm dvojchyb. Pegulaová na tom byla ještě hůře, když nezískala po servisu ani polovinu výměn.

Pegulaová se díky finálové účasti posune o jednu příčku na pátou pozici, Gauffová zůstane třetí za druhou Igou Šwiatekovou a první Arynou Sabalenkovou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
