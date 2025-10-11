Gauffová slaví! Ve finále Masters ve Wuhanu si poradila s Pegulaovou
Pegulaová – Gauffová 4:6, 5:7
Americké finále mezi Gauffovou a Pegulaovou začala lépe světová trojka. Své krajance sebrala hned úvodní servis, což vzápětí potvrdila a ujala se vedení 3:0.
Čtvrtfinálová přemožitelka Siniakové se navíc musela obávat hned o svůj další game na podání, tentokrát však brejkbolovou hrozbu odvrátila a připsala si svou první hru.
Do hry se Pegulaová vrátila v sedmé hře, kdy poprvé uspěla na returnu, následně zvládla své podání a srovnala na 4:4. Závěr setu ale patřil dvojnásobné grandslamové šampionce.
Nejdříve i přes problémy udržela své podání, aby vzápětí využila druhý brejkbol při servisu rodačky z Buffala a po 48 minutách šla do vedení 1:0 na sety.
Do druhého setu vstoupila ve velkém stylu Pegulaová. Zkušené Američance patřily úvodní tři gamy a vše směřovalo k tomu, že utkání zamíří do rozhodující sady.
Gauffová se ale nepříznivě se vyvíjejícím setem nenechala deprimovat. I ona dvakrát vzala své krajance servis a srovnala na 3:3.
Aktivní zápas z obou stran gradoval. V sedmé hře to byla znovu Gauffová, která přišla o podání a prohrávala už 3:5.
I tentokrát ale stihla reagovat. Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh sady, kterou získala za téměř hodinu hry 7:5, a mohla se radovat z triumfu.
Stejně jako v semifinálovém duelu s Paoliniovou se Gauffová i její soupeřka trápily na servisu. Vítězka si připsala jen 56 % vyhraných výměn po svém podání, navíc zaznamenala osm dvojchyb. Pegulaová na tom byla ještě hůře, když nezískala po servisu ani polovinu výměn.
Pegulaová se díky finálové účasti posune o jednu příčku na pátou pozici, Gauffová zůstane třetí za druhou Igou Šwiatekovou a první Arynou Sabalenkovou.
Výsledky turnaje WTA Masters 1000 ve Wuhanu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře