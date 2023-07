Čtyřhru ve Wimbledonu dobyli Koolhof a domácí Skupski. Brit je druhým domácím šampionem v open éře

Koolhofovi se Skupským stačil k finálové výhře vždy jediný brejk, sami si totiž podání jistě drželi. Po hodině a čtvrt proměnili finalisté loňského US Open první mečbol a zápas zakončili čistou hrou. V novém vydání deblového žebříčku se Koolhof se Skupským posunou do čela.

Čtyřiatřicetiletý Koolhof hraje s o rok mladším Skupským druhou sezonu, od loňského ledna získali už devátý společný titul. Koolhof jich má na okruhu ATP ve čtyřhře na kontě celkem 15, Skupski o jeden méně. Brit navíc vyhrál loni i předloni mix ve Wimbledonu, Nizozemec zase slavil ve smíšené čtyřhře na loňském French Open.

Dominant all tournament



The top seeds knock out Granollers/Zeballos 6-4 6-4 to claim the title @Wimbledon | #Wimbledon



pic.twitter.com/HwnSaepqya