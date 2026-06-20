Další Češka v TOP 100! Viďmanová bude poprvé mezi elitou, český rekord ale nepadne
Ku – Viďmanová 4:6, 3:6
Viďmanová se posouvá žebříčkem vzhůru hlavně díky výsledkům na nižších okruzích. Zatímco na tom nejvyšším dosud zaznamenala jen jednu výhru v hlavních soutěžích, na ITF i úrovni WTA 125 celkem pravidelně postupuje do závěrečných kol.
Příkladem je i momentální tažení v Portugalsku, kde vyřadila mimo jiné i Jil Teichmannovou, přemožitelku Karolíny Muchové z French Open. Ve Figueira da Foz dnes docela s přehledem zvládla souboj o finále s Korejkou Ku.
Zápas trval jen hodinu a čtvrt. Viďmanová se nenechala rozhodit mankem 0:2 v úvodním i druhém setu a pokaždé ztrátu smazala. Korejce figurující na 186. místě žebříčku sebrala servis šestkrát a sama na podání zaváhala ve čtyřech případech.
Postupem do finále si definitivně zajistila premiérový posun do TOP 100 světového hodnocení, přičemž kolem nejvyššího patra žebříčku se pohybovala od začátku května. V živém pořadí se nachází na 99. místě a už ji nemůže nikdo přeskočit. Vítězství ve finále by znamenalo průnik do nejlepší devadesátky.
V pondělí mohl padnout český rekord v počtu hráček v elitní stovce. Z ní však vypadne Markéta Vondroušová, která neobhajovala titul v Berlíně a aktuálně kvůli dopingové kauze nehraje. V nejlepší stovce tak bude 10 Češek a dojde jen k vyrovnání rekordu.
Viďmanová, která v nedělním finále vyzve buď Alinu Čarajevovou, nebo Aylu Aksuovou, doplní Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Sáru Bejlek, Nikolu Bartůňkovou, Terezu Valentovou a Karolínu Plíškovou.
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S trochou štěstí na los by se do stovky mohla ještě letos dostat Laura Samson ...
Ostatní Češky zatím nemají na stovku dostatečnou výkonnost ...
Z našich stávajících hráček top-100 už letos nikdo ze stovky nevypadne pokud se některá z nich vážně nezraní ...
Už jsme někdy měli ve stovce 11 tenistek ?