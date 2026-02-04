Další domácí čtvrtfinalistka! Bartůňková v Ostravě udolala postrach českých tenistek
Ferrová – Bartůňková 4:6, 6:3, 1:6
Bartůňková i Ferrová se okamžitě snažily dostat soupeřku pod tlak a vytvořit si převahu na kurtu. Jako první se do vážnějších problémů na podání dostala Češka, ale hlavně s pomocí výborných servisů odvrátila oba brejkboly a delší čtvrtý game získala.
Následně sama ohrožovala podání Francouzky a po vynikajícím returnu proměnila hned svůj první brejkbol v zápase. Radost však Bartůňkové vydržela jen chvíli, jelikož Ferrová si aktivní hrou vytvořila další brejkbolovou příležitost, tu po chybě české hráčky využila a srovnala krok na 3:3. Francouzka naopak brejk potvrdila a ujala se vedení 4:3.
Češka se v další hře kvůli vlastním chybám dostala do manka 0:30, ale servisem se z něj suverénně vyhrabala. A vzápětí soupeřku zase potrestala. Po chybě Ferrové měla velmi důležitý brejkbol a parádním returnem ho zužitkovala. Na svém podání žádné zaváhání nepřipustila a vyrovnaný úvodní set úspěšně uzavřela.
Vstup do dalšího dějství měla Bartůňková nejlepší možný, když Ferrové okamžitě a čistou hrou sebrala servis a využila i svůj třetí brejkbol v utkání. Na potvrzení brejku se celkem nadřela a musela likvidovat další brejkbolovou hrozbu. O dva gamy později však byla soupeřka úspěšná a po chybě české tenistky z bekhendu srovnala skóre.
Zatímco Ferrová se dostala zpět do zápasu, dál hrála agresivně a přestala chybovat, Bartůňková byla rozhozená a dovolila soupeřce získat pět her v řadě. Francouzská hráčka se tak rázem ocitla ve vedení 5:2, náskok si pohlídala a poslala zápas do rozhodující sady, přestože Češka ještě zahrozila brejkbolem v posledním gamu.
Před závěrečným setem se Bartůňková vydala na pár minut mimo kurt, ale moc jí to nepomohlo. V úvodním gamu totiž postupně Ferrovou pustila ke čtyřem brejkbolům a přišla o servis. Dokázala však okamžitě zareagovat a potřebovala k tomu na rozdíl od soupeřky jen jednu šanci. Trápení Češky na podání sice pokračovalo, nicméně tentokrát brejkbolovou hrozbu ustála.
Vedení 2:1 Bartůňkovou povzbudilo a ve zbytku zápasu excelovala. Naopak výrazně rozhozená Ferrová už nekladla žádný odpor. Česká teenagerka tak měla další průběh hodně usnadněný a francouzské protivnici už nepovolila ani jeden game.
Bartůňková má za sebou fantastický debut na dospělých grandslamech v podobě postupu do třetího kola Australian Open a nyní ji v Ostravě čeká druhé čtvrtfinále na hlavním okruhu. Mezi nejlepší osmičku se zatím podívala pouze loni v září na pětistovce v Guadalajaře, kde padla až v semifinále s vycházející hvězdou Ivou Jovicovou.
Po skalpu bývalé členky TOP 40 žebříčku Ferrové, která se vrací po zdravotních problémech a vyřadila na ostravském turnaji Dominiku Šalkovou a Brendu Fruhvirtovou, doplnila ve čtvrtfinálové fázi krajanku Lindu Fruhvirtovou. Čtvrteční soupeřkou Bartůňkové bude další francouzská zástupkyně Diane Parryová.
Fruhvirtová zničila slovenskou jedničku
Komentáře
Nový komentář
Nikola Bartůnková je už jen jednu výhru od postupu do top-100 ...
Linda Fruhvirtová by k tomu potřebovala výhry dvě ...
Verim ze se muze podarit CZ finale Linda x Niky, bude to hodne tezke... ale ne nemozne... chtel bych videt jak hraji proti sobe... nastesti je to nalosovane dobre ;-))
Ferro se ukázala jako nebezpečná soupeřka a pokud jí zase nezradí zdraví tak by se časem mohla vrátit do top-100 ...
Ale vážně dne všechny tři mladé holky super
Máme Noskovou, Valentovou, Bartůňkovou. Bejlek taky umí zahrát, Linda F. se probouzí z útlumu. K tomu pár ještě mladších nadějí. Český ženský tenis má budoucnost zajištěnou.
Sára ve čtvrtfinále pětistovky na hardu, navíc z kvaldy a bez ztráty setu. Co se děje?
Linda suverénka, ať jí forma vydrží co nejdýl!
Nikola trošku zbytečné drama, ale na rozdíl od AO dnes bez kanárka.
