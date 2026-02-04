Další domácí čtvrtfinalistka! Bartůňková v Ostravě udolala postrach českých tenistek

DNES, 17:55
WTA OSTRAVA - Nikola Bartůňková (19) zvládla roli favoritky v osmifinále domácího halového turnaje v Ostravě. Česká teenagerka zdolala 6:4, 3:6, 6:1 rozjetou kvalifikantku Fionu Ferrovou (28), která na turnaji vyřadila dvě naše zástupkyně, a podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Mezi nejlepší osmičkou doplnila krajanku Lindu Fruhvirtovou.
Nikola Bartůňková bude v Ostravě plnit roli favoritky (© PAUL CROCK / AFP)

Ferrová – Bartůňková 4:6, 6:3, 1:6

Bartůňková i Ferrová se okamžitě snažily dostat soupeřku pod tlak a vytvořit si převahu na kurtu. Jako první se do vážnějších problémů na podání dostala Češka, ale hlavně s pomocí výborných servisů odvrátila oba brejkboly a delší čtvrtý game získala.

Následně sama ohrožovala podání Francouzky a po vynikajícím returnu proměnila hned svůj první brejkbol v zápase. Radost však Bartůňkové vydržela jen chvíli, jelikož Ferrová si aktivní hrou vytvořila další brejkbolovou příležitost, tu po chybě české hráčky využila a srovnala krok na 3:3. Francouzka naopak brejk potvrdila a ujala se vedení 4:3.

Češka se v další hře kvůli vlastním chybám dostala do manka 0:30, ale servisem se z něj suverénně vyhrabala. A vzápětí soupeřku zase potrestala. Po chybě Ferrové měla velmi důležitý brejkbol a parádním returnem ho zužitkovala. Na svém podání žádné zaváhání nepřipustila a vyrovnaný úvodní set úspěšně uzavřela.

Vstup do dalšího dějství měla Bartůňková nejlepší možný, když Ferrové okamžitě a čistou hrou sebrala servis a využila i svůj třetí brejkbol v utkání. Na potvrzení brejku se celkem nadřela a musela likvidovat další brejkbolovou hrozbu. O dva gamy později však byla soupeřka úspěšná a po chybě české tenistky z bekhendu srovnala skóre.

Zatímco Ferrová se dostala zpět do zápasu, dál hrála agresivně a přestala chybovat, Bartůňková byla rozhozená a dovolila soupeřce získat pět her v řadě. Francouzská hráčka se tak rázem ocitla ve vedení 5:2, náskok si pohlídala a poslala zápas do rozhodující sady, přestože Češka ještě zahrozila brejkbolem v posledním gamu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Před závěrečným setem se Bartůňková vydala na pár minut mimo kurt, ale moc jí to nepomohlo. V úvodním gamu totiž postupně Ferrovou pustila ke čtyřem brejkbolům a přišla o servis. Dokázala však okamžitě zareagovat a potřebovala k tomu na rozdíl od soupeřky jen jednu šanci. Trápení Češky na podání sice pokračovalo, nicméně tentokrát brejkbolovou hrozbu ustála.

Vedení 2:1 Bartůňkovou povzbudilo a ve zbytku zápasu excelovala. Naopak výrazně rozhozená Ferrová už nekladla žádný odpor. Česká teenagerka tak měla další průběh hodně usnadněný a francouzské protivnici už nepovolila ani jeden game.

Bartůňková má za sebou fantastický debut na dospělých grandslamech v podobě postupu do třetího kola Australian Open a nyní ji v Ostravě čeká druhé čtvrtfinále na hlavním okruhu. Mezi nejlepší osmičku se zatím podívala pouze loni v září na pětistovce v Guadalajaře, kde padla až v semifinále s vycházející hvězdou Ivou Jovicovou.

Po skalpu bývalé členky TOP 40 žebříčku Ferrové, která se vrací po zdravotních problémech a vyřadila na ostravském turnaji Dominiku Šalkovou a Brendu Fruhvirtovou, doplnila ve čtvrtfinálové fázi krajanku Lindu Fruhvirtovou. Čtvrteční soupeřkou Bartůňkové bude další francouzská zástupkyně Diane Parryová.

Fruhvirtová zničila slovenskou jedničku

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

41
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
04.02.2026 20:33
3/3 paráda
Reagovat
tommr
04.02.2026 20:31
Našim smile se dneska v Ostravě mimořádně dařilo. Nikola Bartůnková a Linda Fruhvirtová postoupily do čtvrtfinále singlu a Anastasia Detiuc a Anna Sisková do semifinále debla ... smile
Nikola Bartůnková je už jen jednu výhru od postupu do top-100 ...
Linda Fruhvirtová by k tomu potřebovala výhry dvě ...
Reagovat
frenkie57
04.02.2026 20:36
Nikola potřebuje také dvě výhry, jedna ještě nestačí.(102)
Reagovat
frenkie57
04.02.2026 20:37
Hm, tak beru zpět, neaktualizoval jsem si stránku.
Reagovat
PTP
04.02.2026 21:19
Nuže princi, učiň je!
Reagovat
Vlk-v-trave
04.02.2026 22:29
Pokud Nikola vyhraje turnaj, tak se dostane do top70 - je to tam hodne vyrovnane... a holky jsou dost srovnane z top70 do 120... dulezitejsi bude jeji postupny progres, a je nad cim pracovat a to je dobre... ;-)) Velmi pekny a atraktivni styl uz ted.
Verim ze se muze podarit CZ finale Linda x Niky, bude to hodne tezke... ale ne nemozne... chtel bych videt jak hraji proti sobe... nastesti je to nalosovane dobre ;-))
Reagovat
zfloyd
04.02.2026 20:30
hra Nikoly se mi moc líbí , je pestrá a velmi aktivní , možná to vyhraje celý
Reagovat
Ela-fon-isi
04.02.2026 21:16
Reagovat
The_Punisher
04.02.2026 21:20
To by bylo fajn!
Reagovat
bardunek666
04.02.2026 20:27
Lindě i Nikole velká gratulace. Dvě holky ve čtvrtfinále je fajn, ale chceme víc! :) Nikola má v dalším kole dobrý los, Linda má Boulter - to bude náročné.
Reagovat
Kapitan_Teplak
04.02.2026 20:44
Tak víc, na to jak to vypadalo tragicky s účastí našich tenistek jsou dvě naše ve ČF celkem fajn.
Reagovat
tommr
04.02.2026 20:24
To utkání bylo jako na houpačce. Až do stavu 6:4 2:0 hrála Nikola výborně a soupeřku jasně přehrávala. Pak se ale Nikola zasekla a na kurtu začala dominovat Ferro. To trvalo až do stavu 6:4 3:6 0:1 a s Nikolou to už vypadalo všelijak. Nikola se ale dokázala vzchopit a ve zbytku zápasu to byla zase ona kdo na kurtu dominoval ...
Ferro se ukázala jako nebezpečná soupeřka a pokud jí zase nezradí zdraví tak by se časem mohla vrátit do top-100 ...
Reagovat
HAJ
04.02.2026 20:29
Nikola má zřejmě ráda velké vlny. Vzpomeňme na AO.
Ale vážně dne všechny tři mladé holky super
Reagovat
Otmar
04.02.2026 20:20
Mám dojem, že Nikola závěr 2. setu a začátek 3. setu nezvládla především v hlavě. Volila průhledné údery, navíc nepřesné a špatně četla hru. Myslel jsem, že bude velký problém, nicméně se báječně srovnala ....zdá se, že je to silná holka.
Reagovat
tommr
04.02.2026 20:37
když počítáme i zápasy z AO tak to je letos už třetí případ kdy Nikola ve druhém setu úplně odpadla ale ve třetím se dokázala vzchopit. Ještě loni by něco takového bylo u ní nemožné. Přesto si ale myslím že by bylo lepší kdyby si taková dramata odpustila. Lepší je vyhrávat ve dvou setech ...
Reagovat
Georgino
04.02.2026 22:13
Ale ten druhej už nebyl kanár. Tak či onak, fandím jí.
Reagovat
misa
04.02.2026 20:17
Bartůňková má dobrou hru
Reagovat
misa
04.02.2026 20:25
Už její loňské semifinále pětistovky v Mexiku s Jovic bylo hodně dobré. Pokud nepřijdou nějaké výrazné zdravotní problémy, měla by Nikola letos dojít do top 50.

Máme Noskovou, Valentovou, Bartůňkovou. Bejlek taky umí zahrát, Linda F. se probouzí z útlumu. K tomu pár ještě mladších nadějí. Český ženský tenis má budoucnost zajištěnou.
Reagovat
Sinuhet1
04.02.2026 20:31
Reagovat
Kapitan_Teplak
04.02.2026 20:39
Otázkou je, která z nich má reálné šance někdy vyhrát GS.
Reagovat
Sinuhet1
04.02.2026 20:41
ty prvni tri urcite bez sance nejsou, Sara tam bych rekl ze ne - ale to neznamena ze bude spatna tenistka
Reagovat
Georgino
04.02.2026 22:16
Tereza a Nikola - ale do nebeskýho ráje štreka daleká.
Reagovat
tommr
04.02.2026 20:40
já bych se pro letošek spokojil s top-100. A k tomu má Nikola dobře nakročeno - stačí jí už jen jedna výhra. Proti Parry/Udvardy by to nemělo být nemožné ...
Reagovat
Dobry-den
04.02.2026 20:12
Gratulka holkám, povedený český den. smile smile

Sára ve čtvrtfinále pětistovky na hardu, navíc z kvaldy a bez ztráty setu. Co se děje?

Linda suverénka, ať jí forma vydrží co nejdýl!

Nikola trošku zbytečné drama, ale na rozdíl od AO dnes bez kanárka.
Reagovat
tommr
04.02.2026 20:26
jj po včerejším propadáku měly dneska naše holky pro změnu fantastickej den ... smile
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
04.02.2026 21:54
Sára měla hodně velké štěstí na soupeřky. Krueger je papírové silná, ale hrála otřesně. Ostapenko taky hrála otřesně. Sama chyba a nervování. Je mi líto, ale v ČF beztak bude konec na Sonay.
Reagovat
honza.khp
04.02.2026 20:09
konec dobrý, všechno dobré, ale začátek 3. setu byly dobrý nervy
Reagovat
Honza-K
04.02.2026 20:09
Gratulace i Nikole
Reagovat
frenkie57
04.02.2026 20:09
Výborně Nikolo!
Reagovat
ladinec
04.02.2026 19:54
Je to někde na strimu
Reagovat
Sinuhet1
04.02.2026 19:56
ja koukam tady
https://cdn.livetv872.me/webplayer2.php?t=ifr&c=2943745&lang=en&eid=339057418&lid=2943745&ci=3404&si=4
Reagovat
ladinec
04.02.2026 20:10
Děkuji
Reagovat
honza.khp
04.02.2026 20:10
celý turnaj vysílá živě
https://www.sportytv.cz/zive
Reagovat
The_Punisher
04.02.2026 19:54
Takže opět taktika prohraného druhého setu?
Reagovat
honza.khp
04.02.2026 20:10
osvědčená
Reagovat
Enterprise
04.02.2026 19:27
Fionu jsem teda neviděl hrát víc jak pět let, ale hraje stejně koukatelný tenis jako kdysi. Moc nechápu, proč je v žebříčku tak nízko.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 19:29
Zdravotní problémy, poslední dvě sezony moc nehrála.
Reagovat
volejman
04.02.2026 20:17
Sledoval jsem první 2 sety a Ferro hrála jak buldoček. Zakousnutá do zápasu a nechtěla pustit. Třetí set jsem raději vypustil a šel si dělat večeři. Pak jsem jen stačil stihnout poslední gam a hleděl jsem.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.02.2026 20:27
taky se mi herně líbila. Dnes nejtěžší soupeřka našich. Ne že by se zbylé dvě nemusely snažit. Rebecca i Fiona nakonec nějak odešly. Kolaps Fiony jsem ale úplně nepochopil. Rebeccu vydeptala FruLinda..
Reagovat
bardunek666
04.02.2026 18:46
Nikola se mi zdá dnes hodně přemotivovaná a střídá hezké momenty a laciné chyby.
Reagovat
honza.khp
04.02.2026 18:57
tak dneska je favoritka, to se možná hraje zvláště zkraje zápasu hůř, a Ferro hrála 1. set dobře
Reagovat

