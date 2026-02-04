Famózní Fruhvirtová smetla slovenskou jedničku! V Ostravě je po dlouhé době ve čtvrtfinále
Šramková – Fruhvirtová 3:6, 1:6
Fruhvirtová si proti aktivně hrající Šramkové hned v úvodním gamu prohrála servis, ačkoli vedla 30:0. Hlavně díky chybám Slovenky však dokázala okamžitě zareagovat a bylo srovnáno. Také v dalším gamu na podání čelila brejkbolu, ale tentokrát zvládla hrozbu odvrátit a poprvé šla do vedení.
Slovenské jedničce mohla utéct o brejk už za stavu 3:2. Jenže Šramková všechny tři šance české hráčky aktivní hrou zlikvidovala. Další tři příležitosti přišly v osmé hře, tentokrát v řadě a hlavně zásluhou výborně hrající Fruhvirtové. Luxusní náskok dotáhla hned při první možnosti a úvodní set vzápětí suverénně doservírovala.
V aktivnější hře a větší razanci pokračovala Fruhvirtová i na začátku druhé sady a bezradné Šramkové hned na úvod sebrala podání, dokonce čistou hrou. Poté znovu zahrozila na returnu, když se dotáhla z 0:40 na shodu. Slovenská protivnice si ale nakonec servis pohlídala a přerušila sérii pěti vyhraných gamů Češky.
Fruhvirtová se dál snažila být agresivní hned od prvního úderu a tato taktika proti Šramkové náramně fungovala. Slovenku vůbec k ničemu nepustila a při vedení 4:1 měla v zádech už dva brejky. Soupeřka se nedokázala dostat do hry ani v následujícím průběhu a po pouhých 66 minutách mohla Češka slavit bleskovou výhru.
Fruhvirtová tak oplatila Šramkové porážku z jediného předchozího souboje v kvalifikaci předloňského French Open. Pro českou tenistku se jedná o druhý letošní skalp TOP 100 po vítězství nad Lulu Sunovou na nedávném Australian Open, kde prošla z kvalifikace až do druhého kola.
Ve čtvrtek odehraje bývalá šampionka podniku WTA v Čennaí své celkově šesté čtvrtfinále na nejvyšším okruhu (bilance 2:3) a první od října 2023, kdy neuspěla v Hongkongu. Do semifinále na této úrovni se naposledy podívala o pár týdnů dříve v Ningbu a dlouhé čekání může ukončit proti Katie Boulterové.
Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Blbé pre Šramku prehrať s Fruhvirtkou
Nic jiného, než podobná trpělivost jí dle mého nezbývá
Chtělo by se říci "Linda je zpět", ale to neplatí, FruLinda se už ke svým předchozím výkonům nevrátí, protože se posunula a posouvá se dále.
Servis - dnes skvělý, myslím 3esa x 3DF, vysoká úspěšnost a hodně přímých bodů. 2. serve často na risk, s razancí blížící se prvnímu. Navíc, skvělá umisťování a mix - ven z kurtu, téčka.
V prvním setu se trochu hledala a měl jsem obavy, že se Rebecca rozehraje a rozstřílí ji. K tomu naštěstí nedošlo a FruLinda se naopak zlepšovala a nabírala na jistotě.
Byla odvážnější z obou stran, krásné FH winnery i po lajně, přišly i vzpomínkové BH cross. Kraťasy nic moc, ale to se dá zlepšit, stejně jako bude potřeba vybrousit BH čopy, kterými může spoustu hráček trápit a připravovat si jimi pozice k útoku.
Jsem moc rád, že FruLinda potvrdila moji víru v její schopnosti a pesimistům TP, kteří ji odepisovali, ukázala, že se mýlili (opět )
Umělecký dojem také za 10, FruLindě to v Nike šatech moc slušelo
ČF 250 paráda, Boule bude oříšek, snad si FruLinda podrží formu z dneška. Výkyvy jí dříve bohužel provázely často.
Pláteník se snad platným členem týmu
Šramková sice dneska nehrála svůj top-tenis (až na jeden luxusní tweener) ale přesto je její skalp pro Lindu velmi cennej ...
...dneska to predvedla i s fotbalovou paradickou, a ani ta se ji moc nevyvedla... takze aspon ten tweener... ani u te Lindy se nedivim te zarputilosti v uderech atd. jednoduse receno, pro Lindu dobre, Rebecca si vybere lepsi den a nekoho jineho bez zkratu nekde jinde :-)))
Stale ale zustavam tak nejak pri svem... je jedno, kde a na kom se Linda chytne, a jak se chytne... hlavne aby mela stale trenerske vedeni a nemenilo se to jak zasobnik revolveru behem strilecky... ;-)
A také díky za překvapivě dobré přenosy Sporty TV.
Linde tim sanci umoznila