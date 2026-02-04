Famózní Fruhvirtová smetla slovenskou jedničku! V Ostravě je po dlouhé době ve čtvrtfinále

WTA OSTRAVA - Linda Fruhvirtová (20) si poprvé od října 2023 zahraje čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Starší z talentovaných sester smetla na domácím halovém podniku v Ostravě 6:3, 6:1 slovenskou jedničku a nasazenou čtyřku Rebeccu Šramkovou (29).
Linda Fruhvirtová prolétla do čtvrtfinále v Ostravě (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Šramková – Fruhvirtová 3:6, 1:6

Fruhvirtová si proti aktivně hrající Šramkové hned v úvodním gamu prohrála servis, ačkoli vedla 30:0. Hlavně díky chybám Slovenky však dokázala okamžitě zareagovat a bylo srovnáno. Také v dalším gamu na podání čelila brejkbolu, ale tentokrát zvládla hrozbu odvrátit a poprvé šla do vedení.

Slovenské jedničce mohla utéct o brejk už za stavu 3:2. Jenže Šramková všechny tři šance české hráčky aktivní hrou zlikvidovala. Další tři příležitosti přišly v osmé hře, tentokrát v řadě a hlavně zásluhou výborně hrající Fruhvirtové. Luxusní náskok dotáhla hned při první možnosti a úvodní set vzápětí suverénně doservírovala.

V aktivnější hře a větší razanci pokračovala Fruhvirtová i na začátku druhé sady a bezradné Šramkové hned na úvod sebrala podání, dokonce čistou hrou. Poté znovu zahrozila na returnu, když se dotáhla z 0:40 na shodu. Slovenská protivnice si ale nakonec servis pohlídala a přerušila sérii pěti vyhraných gamů Češky.

Fruhvirtová se dál snažila být agresivní hned od prvního úderu a tato taktika proti Šramkové náramně fungovala. Slovenku vůbec k ničemu nepustila a při vedení 4:1 měla v zádech už dva brejky. Soupeřka se nedokázala dostat do hry ani v následujícím průběhu a po pouhých 66 minutách mohla Češka slavit bleskovou výhru.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fruhvirtová tak oplatila Šramkové porážku z jediného předchozího souboje v kvalifikaci předloňského French Open. Pro českou tenistku se jedná o druhý letošní skalp TOP 100 po vítězství nad Lulu Sunovou na nedávném Australian Open, kde prošla z kvalifikace až do druhého kola.

Ve čtvrtek odehraje bývalá šampionka podniku WTA v Čennaí své celkově šesté čtvrtfinále na nejvyšším okruhu (bilance 2:3) a první od října 2023, kdy neuspěla v Hongkongu. Do semifinále na této úrovni se naposledy podívala o pár týdnů dříve v Ningbu a dlouhé čekání může ukončit proti Katie Boulterové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 16:42
Jinak se tady řeší i to, kdo je trenér Lindy. Tak podle rozhovorů na Australian Open to vypadá, že už ji Pláteník nevede a spolupracuje nově s nějakým trenérem z akademie Mouratogloua, kterého zná už roky a sedí si i lidsky. Pokud si to teda dobře pamatuju.
Reagovat
Mony
04.02.2026 17:42
Byl tam s ní mladej kluk
Reagovat
wymwsze
04.02.2026 19:39
Oficiálně Mike James, pár let zpátky už ji takto oficiálně pár měsíců trénoval.
Reagovat
HankMoody
04.02.2026 16:31
Jak sem psal pres turnajem, Linda to tady vyhraje.
Reagovat
Sincaraz
04.02.2026 16:27
Dobré pre Fruhvirtku vyhrať so Šramkou
Blbé pre Šramku prehrať s Fruhvirtkou
Reagovat
chlebavevaju
04.02.2026 16:13
Čechoameričanka to tady vyhraje celý.
Reagovat
com
04.02.2026 16:22
nejdriv nad turnajama v česku ohrnovala smile a ted je ji Ostrava dobra
Reagovat
wymwsze
04.02.2026 19:34
Taky si to donedávna neplánovala ona.
Reagovat
Kapitan_Teplak
04.02.2026 16:24
Která z těch Američanek má české kořeny ?
Reagovat
Lad
04.02.2026 16:07
Za Lindu jsem moc rad a tohle je slusny zachytny bod pro jeji sebevedomi. Byt ma Sramkova vykyvy, je to super hráčka. Brende to asi psychicky moc nepomuze, ale aspon uvidi ze cesta vzdy je, byt Linda uz se hrabe dva roky, ale ja verim, ze 50 udela.
Reagovat
Mony
04.02.2026 16:37
Jo, pro ségru určitě inspirace..
Nic jiného, než podobná trpělivost jí dle mého nezbývá
Reagovat
Kapitan_Teplak
04.02.2026 16:48
Nějak mi uniká, jak by Brendě mělo pomoct, kdyby se v tom sestra taky plácala.
Reagovat
Mony
04.02.2026 17:43
Vzor, že to jde i s postavou buchty
Reagovat
Kapitan_Teplak
04.02.2026 16:04
Tak to zírám Takhle jasnej zápas Lindy je pro mě větším překvapením než postup Sáry.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.02.2026 16:03
FruLinda - velká gratulace!

Chtělo by se říci "Linda je zpět", ale to neplatí, FruLinda se už ke svým předchozím výkonům nevrátí, protože se posunula a posouvá se dále.
Servis - dnes skvělý, myslím 3esa x 3DF, vysoká úspěšnost a hodně přímých bodů. 2. serve často na risk, s razancí blížící se prvnímu. Navíc, skvělá umisťování a mix - ven z kurtu, téčka.

V prvním setu se trochu hledala a měl jsem obavy, že se Rebecca rozehraje a rozstřílí ji. K tomu naštěstí nedošlo a FruLinda se naopak zlepšovala a nabírala na jistotě.
Byla odvážnější z obou stran, krásné FH winnery i po lajně, přišly i vzpomínkové BH cross. Kraťasy nic moc, ale to se dá zlepšit, stejně jako bude potřeba vybrousit BH čopy, kterými může spoustu hráček trápit a připravovat si jimi pozice k útoku.

Jsem moc rád, že FruLinda potvrdila moji víru v její schopnosti a pesimistům TP, kteří ji odepisovali, ukázala, že se mýlili (opět )

Umělecký dojem také za 10, FruLindě to v Nike šatech moc slušelo
ČF 250 paráda, Boule bude oříšek, snad si FruLinda podrží formu z dneška. Výkyvy jí dříve bohužel provázely často.
Pláteník se snad platným členem týmu
Reagovat
tommr
04.02.2026 15:50
Tak tenhle zápas se Lindě opravdu povedl ... smile
Šramková sice dneska nehrála svůj top-tenis (až na jeden luxusní tweener) ale přesto je její skalp pro Lindu velmi cennej ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 15:51
Mně velice mile překvapilo, jak Linda umí hrát agresivně, když chce. Vůbec ji tam k ničemu od stavu 4:3 vlastně nepustila. Takže Šramková, i když to zní vzhledem k předchozím výkonům Lindy šíleně, vlastně ani nemohla nic hrát. Ještě teď jsem v šoku
Reagovat
tommr
04.02.2026 16:01
mě se výkon Lindy líbil už proti Barthel. Tu ve druhém setu taky k ničemu nepustila ...
Reagovat
HAJ
04.02.2026 16:10
Mě se zdálo, že začala hrát jinak už na AO. Už to nebylo jen vracení a čekání na chybu soupeřky. Jen ať v tom trendu pokračuje.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 16:14
Souhlas, ale teda takhle agresivně... Marně vzpomínám... Mně přišlo, že do toho stavu 4:3 se v podstatě jenom bránila a pak najednou strašně výrazně zvýšila rychlost všech úderů a šla do toho strašně sebevědomě. Kéž by takhle hrála pořád.
Reagovat
Vlk-v-trave
04.02.2026 16:22
Ja ani ne. Videl jsem Rebeccu hrat i na zivo... mistryne ruznych zkratu...:-)) "Celkem me tim unavovala"... skvele parametry pro tenis, ale....
...dneska to predvedla i s fotbalovou paradickou, a ani ta se ji moc nevyvedla... takze aspon ten tweener... ani u te Lindy se nedivim te zarputilosti v uderech atd. jednoduse receno, pro Lindu dobre, Rebecca si vybere lepsi den a nekoho jineho bez zkratu nekde jinde :-)))
Stale ale zustavam tak nejak pri svem... je jedno, kde a na kom se Linda chytne, a jak se chytne... hlavne aby mela stale trenerske vedeni a nemenilo se to jak zasobnik revolveru behem strilecky... ;-)
Reagovat
Kapitan_Teplak
04.02.2026 16:29
Pořád ji trénuje Pláteník ?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.02.2026 16:05
jj tweener s IO FH byl skvělý, ale to byl jeden z mála jejích pozitivních okamžiků.
Reagovat
George_Renel
04.02.2026 15:45
Lindě patří gratulace a poděkování za velmi dobrý výkon. Snad se pomalu vrací.
A také díky za překvapivě dobré přenosy Sporty TV.
Reagovat
JLi
04.02.2026 15:39
Wta ušetří na překladatelech majlant.
Reagovat
honza.khp
04.02.2026 15:37
Linda až překvapivě dobrá snad se blýská na lepší časy ... snad se přidá i Nikola a třeba přijdou i kouzelníci (lidi)
Reagovat
zfloyd
04.02.2026 15:37
Lindě pěkně pasují tenisky k šatům
Reagovat
Serpens
04.02.2026 15:37
No, trochu trapné představení Šrámkové ve druhém, ale je dobře, že Linda dál získává sebevědomí, super boj v prvním
Reagovat
jeronym
04.02.2026 15:33
Sramkova se nejak rozlozila,
Linde tim sanci umoznila
Reagovat
tommr
04.02.2026 15:32
Linda už vede o set a dva brejky Ted už je to čtvrtfinále opravdu blízko a Linda si to může pokazit jen sama ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 15:32
Takhle dobře a agresivně jsem Lindu hodně dlouho neviděl hrát.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.02.2026 15:37
paráda
Reagovat
Serpens
04.02.2026 15:31
Lidiček trochu přibylo, otázka, jestli to nejsou všechno školní exkurze.
Reagovat
misa
04.02.2026 15:18
Arango v top 50 je slušný úlet. Je tam jen díky třem turnajům v Mexiku, z toho dvakrát hrála finále pětistovky Jinak je to hráčka na úrovni ITF okruhu.
Reagovat
tommr
04.02.2026 15:34
škoda že si Anna Sisková nemohla místo s Korpatsch zahrát s Arango. To by měla velkou šanci na postup ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.02.2026 15:41
jj, náznaky možností u ní byly, ale nepotvrdily se a ustrnula na ITF úrovni, o které mluvíš. Pár zápasů jsem ji sledoval, ale pak už se to nedalo.
Reagovat
tommr
04.02.2026 15:15
Linda si zatím vede nečekaně dobře čtvrtfinále je ale pořád hodně daleko. Šramková se ještě určitě pokusí o zvrat ...
Reagovat
Mantra
04.02.2026 14:27
Chudák holka. Živit celou rodinu...
Reagovat
misa
04.02.2026 15:16
U Fruhvirtových teď můžou být spokojení. Starší dcera zase začala vydělávat a obě navíc pořád sponzoruje Nike.
Reagovat
JLi
04.02.2026 15:25
Rodiče má na pracáku?
Reagovat

