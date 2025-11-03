Další hrozba pro Česko v Davis Cupu. Soupeřům pomůže bývalá světová desítka
České tenisty čeká velmi těžké čtvrtfinále Davis Cupu proti španělskému výběru. Kapitán soupeřů David Ferrer s předstihem nominoval aktuální světovou dvojku Alcaraze, Pedra Martíneze, Jaumeho Munara a deblistu Marcela Granollerse.
V nominaci se překvapivě neobjevil Alejandro Davidovich, singlová dvojka Španělů. Ten rozhodnutí kapitána Ferrera příliš nechápal a do týmu nebyl doplněn ani později. Poslední páté místo totiž obsadil Carreňo.
Bývalý desátý hráč světa Carreňo se už roky marně snaží o návrat mezi elitu po vleklých zdravotních problémech. V žebříčku se momentálně nachází na 91. místě. Bývalý šampion kanadského Masters pomohl jedním bodem v září na domácí antuce v Marbelle, kde španělský tým ve finále kvalifikace zdolal 3:2 Dánsko.
Češi budou hrát čtvrtfinále se Španělskem ve čtvrtek 20. listopadu a vítěz půjde v semifinále na Argentinu, nebo Německo. Nehrající kapitán Tomáš Berdych pojede do italského města s Jiřím Lehečkou, Jakubem Menšíkem, Tomášem Macháčem, Vítem Kopřivou a Adamem Pavláskem.
Finálový turnaj Davisova poháru se uskuteční od 18. do 23. listopadu v Boloni. Titul budou obhajovat domácí Italové, kteří vyhráli poslední dva ročníky, ale tentokrát jim nepomůže jejich největší opora Jannik Sinner.
Davidovich překvapivě v nominaci Španělů chybí
Nový komentář
Komentáře