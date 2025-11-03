Další hrozba pro Česko v Davis Cupu. Soupeřům pomůže bývalá světová desítka

DNES, 16:40
Aktuality 2
Po nominaci kapitána Tomáše Berdycha na finálový turnaj Davisova poháru už je kompletní i ta španělská. Pátým jménem v týmu čtvrtfinálových soupeřů českých tenistů bude Pablo Carreňo (34). Zkušený bývalý desátý hráč světa doplnil mimo jiné největší hvězdu Carlose Alcaraze.
Pablo Carreňo zkompletoval španělskou nominaci na Davis Cup (© Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia)

České tenisty čeká velmi těžké čtvrtfinále Davis Cupu proti španělskému výběru. Kapitán soupeřů David Ferrer s předstihem nominoval aktuální světovou dvojku Alcaraze, Pedra Martíneze, Jaumeho Munara a deblistu Marcela Granollerse.

V nominaci se překvapivě neobjevil Alejandro Davidovich, singlová dvojka Španělů. Ten rozhodnutí kapitána Ferrera příliš nechápal a do týmu nebyl doplněn ani později. Poslední páté místo totiž obsadil Carreňo.

Bývalý desátý hráč světa Carreňo se už roky marně snaží o návrat mezi elitu po vleklých zdravotních problémech. V žebříčku se momentálně nachází na 91. místě. Bývalý šampion kanadského Masters pomohl jedním bodem v září na domácí antuce v Marbelle, kde španělský tým ve finále kvalifikace zdolal 3:2 Dánsko.

Češi budou hrát čtvrtfinále se Španělskem ve čtvrtek 20. listopadu a vítěz půjde v semifinále na Argentinu, nebo Německo. Nehrající kapitán Tomáš Berdych pojede do italského města s Jiřím Lehečkou, Jakubem Menšíkem, Tomášem Macháčem, Vítem Kopřivou a Adamem Pavláskem.

Finálový turnaj Davisova poháru se uskuteční od 18. do 23. listopadu v Boloni. Titul budou obhajovat domácí Italové, kteří vyhráli poslední dva ročníky, ale tentokrát jim nepomůže jejich největší opora Jannik Sinner.

Davidovich překvapivě v nominaci Španělů chybí

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Mantra
03.11.2025 16:54
a co na to Fandina?
com
03.11.2025 16:47
Byvala svetova desitka proti budoucímu majiteli 10 GS
Nový komentář

