Davidovich proti Čechům hrát nebude! Jsem španělská dvojka, nechápu to, říká

DNES, 16:15
Už jen necelý měsíc chybí do čtvrtfinálové bitvy Davisova poháru v italské Boloni, ve které český tým vyzve Španělsko. V sestavě celku z Pyrenejského poloostrova nechybí hvězdný Carlos Alcaraz (22), překvapivě se v ní ale neobjevuje světová osmnáctka Alejandro Davidovich (26).
Alejandro Davidovich ve španělské nominaci chybí (@ Jasper Jacobs / Zuma Press / Profimedia)

Davidovich zažívá velmi povedenou sezonu, ve které se probil na životní 18. příčku, na svém kontě má letos tři finálové účasti, vysněný titul mu ale stále chybí. V žebříčku je výše postaveným Španělem jen zmiňovaný Alcaraz, přesto rodák z Malagy v nominaci Davida Ferrera chybí.

"Věřím, že jsem si povolání zasloužil, s veškerou úctou k mým spoluhráčům. Jsem španělská dvojka a jsem na svém nejlepším místě v žebříčku. David mi před týdnem zavolal, aby mi oznámil své rozhodnutí; už jsem mu řekl, že chci reprezentovat, protože hrát za Španělsko je vždycky čest. Je to jeho rozhodnutí a nezbývá než ho respektovat. Ale nechápu to," uvedl Davidovich, který má v Davis Cupu bilanci 1 výhra a 5 porážek.

Českému týmu se tak 20. listopadu postaví kromě světové jedničky také Marcel Granollers, Pedro Martínez a Jaume Munar. Ferrer ještě může nominovat pátého hráče, téměř s jistotou jím ale podle španělských médií Davidovich nebude. Pátým vyvoleným by měl být Pablo Carreño.

Na Davis Cup v plné síle. V nominaci nechybí ani Kopřiva s Pavláskem

Davidovich do hry nezasáhl ani proti Švýcarsku v únoru, ani proti Dánsku v září, kdy ho z účasti vyřadily zdravotní problémy.

"Španělsko zůstává i beze mě uchazečem o titul. Vím, že moji spoluhráči budou bojovat až do konce a dokážou to. Co se mě týče, dokud budu fyzicky v pořádku, budu vždy považovat za čest reprezentovat svou zemi," dodal Davidovich.

Pro zajímavost: Davidovich má s Jiřím Lehečkou negativní bilanci 0:3, s Jakubem Menšíkem naopak 4:1, s Tomášem Macháčem oba dosavadní souboje prohrál.

Kapitán českého týmu Tomáš Berdych na finálový turnaj kromě výše zmíněné trojice nominoval ještě Víta Kopřivu a deblistu Adama Pavláska.

POHLED: Proč chybí Rikl s Nouzou či jedna z nadějí? Berdych se poučil i z chyb svého předchůdce

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
