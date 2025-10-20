Davidovich proti Čechům hrát nebude! Jsem španělská dvojka, nechápu to, říká
Davidovich zažívá velmi povedenou sezonu, ve které se probil na životní 18. příčku, na svém kontě má letos tři finálové účasti, vysněný titul mu ale stále chybí. V žebříčku je výše postaveným Španělem jen zmiňovaný Alcaraz, přesto rodák z Malagy v nominaci Davida Ferrera chybí.
"Věřím, že jsem si povolání zasloužil, s veškerou úctou k mým spoluhráčům. Jsem španělská dvojka a jsem na svém nejlepším místě v žebříčku. David mi před týdnem zavolal, aby mi oznámil své rozhodnutí; už jsem mu řekl, že chci reprezentovat, protože hrát za Španělsko je vždycky čest. Je to jeho rozhodnutí a nezbývá než ho respektovat. Ale nechápu to," uvedl Davidovich, který má v Davis Cupu bilanci 1 výhra a 5 porážek.
Českému týmu se tak 20. listopadu postaví kromě světové jedničky také Marcel Granollers, Pedro Martínez a Jaume Munar. Ferrer ještě může nominovat pátého hráče, téměř s jistotou jím ale podle španělských médií Davidovich nebude. Pátým vyvoleným by měl být Pablo Carreño.
Na Davis Cup v plné síle. V nominaci nechybí ani Kopřiva s Pavláskem
Davidovich do hry nezasáhl ani proti Švýcarsku v únoru, ani proti Dánsku v září, kdy ho z účasti vyřadily zdravotní problémy.
"Španělsko zůstává i beze mě uchazečem o titul. Vím, že moji spoluhráči budou bojovat až do konce a dokážou to. Co se mě týče, dokud budu fyzicky v pořádku, budu vždy považovat za čest reprezentovat svou zemi," dodal Davidovich.
Pro zajímavost: Davidovich má s Jiřím Lehečkou negativní bilanci 0:3, s Jakubem Menšíkem naopak 4:1, s Tomášem Macháčem oba dosavadní souboje prohrál.
Kapitán českého týmu Tomáš Berdych na finálový turnaj kromě výše zmíněné trojice nominoval ještě Víta Kopřivu a deblistu Adama Pavláska.
POHLED: Proč chybí Rikl s Nouzou či jedna z nadějí? Berdych se poučil i z chyb svého předchůdce
