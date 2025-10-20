POHLED: Proč chybí Rikl s Nouzou či jedna z nadějí? Berdych se poučil i z chyb svého předchůdce
Ta kauza stála dlouholetého kapitána Jaroslava Navrátila místo. Do finálového turnaje Davisova poháru v loňském roce nastoupil český tým jen se čtveřicí hráčů a po zdravotních problémech Lehečky i Macháče dohrával turnaj prakticky až v nedůstojném rozpoložení.
Nic takového u jeho nástupce nehledejte. Berdych nominoval, stejně jako do obou předcházejících zápasů, kompletní pětici hráčů. Jediná změna nastala v tom, že tentokrát nebude v týmu figurovat žádný z nadějných českých mladíků. A ani v letošní sezoně vychvalovaný deblový pár Patrik Rikl s Petrem Nouzou.
Každé z rozhodnutí české legendy má svou logiku a opodstatnění. Jak Mrva, tak Brunclík patří k velkým českým nadějím, zkušenosti z velkých zápasů však logicky nemají prakticky žádné. I proto padla volba na Víta Kopřivu, který v letošním roce poprvé nakoukl do vysněné stovky.
Za sebou má souboje mimo jiné s Novakem Djokovičem či Jannikem Sinnerem, a i když v obou případech neměl na své hvězdné soupeře nárok, zkušenosti, které nasbíral, se mohou v případě opakování krizové situace z loňského roku velmi hodit.
"Tím, že je pro letošek maximální počet zápasů, bude tam jedna změna. Ke klukům, kteří jsou stávající, ať už je to Jirka Lehečka, Kuba Menšík, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, přibude pro tento formát, který je na konci roku a může být extrémně krátký či dlouhý, Víťa Kopřiva. Nebude tam tedy nikdo z mladých nebo juniorů," řekl Berdych.
Na zkušenosti sází wimbledonský finalista i v případě čtyřhry, což vyústilo ve vynechání deblové dvojice Rikl, Nouza. Od červencového triumfu českého páru v Kitzbühelu to totiž už taková paráda v jejich podání není. Spolu nasbírali jen sedm výher oproti pěti porážkám, maximálně vyhráli tři zápasy v řadě na challengeru ve Španělsku.
Berdych tak vsadil na ostříleného Adama Pavláska, nejvýše postaveného, ale především jasně nejzkušenějšího deblistu, kterého měl k dispozici. Navíc hráče, který je schopen na kurtu spolupracovat prakticky s kýmkoliv.
Na adresu daviscupového kapitána se od jeho jmenování do funkce snášejí jen superlativy. Tím nejdůležitějším faktorem je ale důvěra od samotných hráčů bez ohledu na to, kdo dostane v daný moment na kurtu příležitost.
A to je ten nejdůležitější předpoklad pro daviscupové úspěchy. Český tým s Lehečkou a spol. může směle usilovat i o ten vůbec nejvyšší. A proč by to nemohlo vyjít už letos v Boloni?
