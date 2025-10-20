Na Davis Cup v plné síle. V nominaci nechybí ani Kopřiva s Pavláskem
Češi se na finálový turnaj probojovali po skvělé výhře 3:2 nad Spojenými státy, které v polovině září porazili po obratu ve floridském Delray Beach. V Boloni jsou mezi nasazenými, přesto mají opět jednoho z nejtěžších soupeřů. Za Španělsko by totiž měl nastoupit nejlepší hráč světa Carlos Alcaraz.
I český tým se však bude moci opřít o již tradiční silnou sestavu v čele s dvěma členy TOP 20 Lehečkou a Menšíkem, kteří se podíleli na výhře v souboji s USA. K nim kapitán a dvojnásobný šampion slavné týmové soutěže Berdych nominoval i třetího nejlepšího singlistu Macháče.
Součástí pětičlené sestavy jsou i Vít Kopřiva a deblista Adam Pavlásek.
"Tím, že je pro letošek maximální počet zápasů, bude tam jedna změna. Ke klukům, kteří jsou stávající, ať už je to Jirka Lehečka, Kuba Menšík, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, přibude pro tento formát, který je na konci roku a může být extrémně krátký či dlouhý, Víťa Kopřiva. Nebude tam tedy nikdo z mladých nebo juniorů," řekl Berdych.
"Nabízelo se rozhodování mezi Vítkem a Daliborem Svrčinou, ale tím, že se Dalibor rozhodl po posledním turnaji ukončit sezonu a Vítek má v plánu turnaje do konce sezony, tak byl v tomhle pro mě volbou před Daliborem. Sezona je strašně dlouhá a náročná a snad to nebude potřeba řešit, ale kdyby se něco stalo, tak je nachystaný a byl by další volbou do týmu," uvedl čtyřicetiletý kapitán.
Duel Česka se Španělskem je naplánován na čtvrtek 20. listopadu. Tyto dvě země se v Davis Cupu utkají ve třetím ročníku po sobě a celkově podesáté. Ve vzájemné bilanci prohrávají naši tenisté 4:5 a loni nestačili na Španěly ve skupinové fázi. Čtvrtfinále této týmové soutěže hrálo Česko také předloni a podlehlo Austrálii.
Španělé se vedle šestinásobného grandslamového vítěze Alcaraze budou opírat o Jaumeho Munara (42.), Pedra Martíneze (88.) či deblistu Marcela Granollerse. Utkání začne 20. listopadu v 10:00. Vítěz narazí v semifinále buď na Německo, nebo Argentinu.
"Myslím, že i on (Alcaraz) toho bude mít plné brýle. Ještě to není nic, z čeho bychom měli dělat velký závěr. Čekají ho předtím dva velké turnaje, kde by mohl hrát až do konce. Bude toho mít hodně a ani v tomto případě to není nic jistého. Budeme čekat až na toho 20. listopadu, kdo proti nám vyběhne a bude na nás nachystaný," podotkl Berdych.
Do Boloni odletí Češi v sobotu 15. listopadu. "V neděli bude první trénink a pak na to budeme chtít navázat. Slotů na to, abychom se dostali na centrální kurt, kde se bude hrát zápas, je méně. Je dobré mít pár dní se na ten centr dostat a vyzkoušet si ho, jak se na tom budou kluci cítit," podotkl Berdych.
V souvislosti s baráží v turnaji Billie Jean Kingové, kde Češky víkend předtím hrají ve Varaždínu o udržení v elitní skupině, plánuje tenisový svaz rychlý přesun některých členů realizačního týmu. "Naladili jsme to do detailů. Část realizačního týmu přejede hned po zápase mikrobusem do Boloni, což je nějakých šest hodin," uvedl státní trenér Jan Stočes.
Bývalý daviscupový reprezentant, který "Salátovou mísu" v letech 2012 a 2013 vyhrál, má před finálovou fází nejvyšší cíle. "Pokud chceme vyhrát, tak v tomhle formátu musí člověk porazit víc týmů, než jsme byli my zvyklí. A jedni z nich jsou Španělé, tak proč s nimi nezačít," řekl Berdych.
"Kdybychom vyhráli, je před dalším zápasem den pauza. Tím, že má utkání skončit odpoledne, bych to přirovnal k tomu, na co jsou kluci zvyklí z turnajů. Hlavní bude se co nejlépe nachystat. Musí se na ně vlétnout a spoléhat na to, že to celou dobu vydrží," řekl Berdych.
Čtvrtfinálový program začne v Boloni 18. listopadu duelem Francie s Belgií. O den později se střetnou obhájci titulu a největší favorité Italové s Rakouskem. Druhý čtvrteční duel odehraje Argentina s Německem. Semifinálové zápasy proběhnou v pátek a v sobotu. O titul budou dva nejlepší týmy bojovat v neděli.
Mačeta chytne kreče
Lehe to tam sám nevytrhne
Berdyšu Byrdyšu
Kdyby byl aspoň Pavlásek výrazně lepší deblista, ale v letošní sezóně nemá skoro žádné výsledky, v žebříčku ho drží vysoko jen loňské finále v Paříži, které nemá skoro rok po odehrání žádnou relevanci. A Kopřiva jede vyloženě dopočtu, nedokážu si představit situaci, ve které by nastoupil do ostrého zápasu.