Další kritika ATP. O zrušení Washingtonu jsem se dozvěděl ze sociálních sítí, tvrdí americký dlouhán

Opelka moc dobře chápe, proč byl turnaj ve Washingtonu zrušen. Hlavním důvodem je omezení cestování jednotlivých zemí světa. Jenže americkému dlouhánovi se vůbec nelíbí způsob, jakým se o zrušení domácího podniku dozvěděl.

"Zajímalo by mě, jestli i jiní sportovci používají Twitter, aby zjistili změny v programu, protože pro nás tenisty je to zřejmě jediná možnost, jak se dozvědět o důležitých věcech," zlobil se na ATP.

I wonder if athletes in other sports use twitter for schedule updates, because thats the only way us players hear any updates https://t.co/8ezRo1mKG0