Další nečekané trápení Menšíka. Ve Washingtonu přežil bitvu s outsiderem z páté stovky žebříčku

DNES, 05:47
Aktuality 1
ATP WASHINGTON - Jakub Menšík plnil v utkání prvního kola na pětistovce ve Washingtonu roli jasného favorita, nicméně na kurtu musel strávit přes dvě hodiny. Aktuálně 17. hráč světa měl velké potíže s outsiderem z páté stovky Trevorem Svajdou a domácího outsidera v deštivém hlavním městě Spojených států přemohl až po velké bitvě 6:2, 6:7, 6:3.
Profily hráčů
Svajda Trevor
Menšík Jakub
Jakub Menšík přežil bitvu ve Washingtonu (© Nick Piacente / Sipa USA / Profimedia)

Svajda – Menšík 2:6, 7:6, 3:6

Menšík měl katastrofální vstup do zápasu a prohrál úvodních sedm bodů. Sérii tří brejkbolů ovšem i s pomocí svého dělového servisu zlikvidoval a ve zbytku úvodního setu proti domácímu outsiderovi Svajdovi dominoval. Soupeři z páté stovky žebříčku povolil jen dva gamy a vypadalo to na hladký postup do dalšího kola.

Jenže ani začátek druhé sady se mu nepovedl. Američanovi opět nabídl brejkbolové šance a po srovnání na shodu ve druhé hře bylo utkání na několik desítek minut přerušeno kvůli deštivému počasí a bleskům v okolí. Po návratu na kurt Menšík přežil třetí brejkbol v tomto gamu a pak nevyužil celkem pět vlastních šancí na brejk.

Svajdu už sice k žádné nepustil, nicméně ani český favorit nedokázal na returnu uspět a rozhodnout musel tie-break. Ten překvapivě zvládl lépe mnohem méně zkušený Svajda a po vítězství 7:5 ve zkrácené hře si vynutil rozhodující dějství.

V něm se Menšíkovi dlouho na returnu nedařilo. Nejprve sám v pátém gamu zlikvidoval brejkbolovou hrozbu a první příležitost na příjmu si prostějovský rodák vypracoval až v koncovce. Za stavu 4:3 využil třetí možnost prolomit Svajdovi servis a následně bitvu, která trvala dvě hodiny a čtvrt, úspěšně dopodával.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Na začátku června zapsal Menšík na French Open své první kariérní semifinále na grandslamech. Není však tajemstvím, že od té doby nehraje v nejlepší možné formě. Na trávě dokázal vyhrát jen jeden ze tří zápasů, když ve Wimbledonu udolal v tie-breaku rozhodujícího pátého setu Tobyho Samuela, a nyní nepřesvědčil ani při vstupu do US Open Series.

Na pětistovce ve Washingtonu dvacetiletý český tenista debutuje a bude muset rychle najít lepší výkonnost. Ve čtvrtek ho totiž čeká další americký soupeř a tentokrát mnohem nebezpečnější. O postup do čtvrtfinále se Menšík utká s Brandonem Nakashimou. S loňským čtvrtfinalistou vyhrál oba předchozí souboje na začátku sezony 2024 v Austrálii.

Výsledky turnaje ATP 500 ve Washingtonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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pantera1
29.07.2026 08:59
Ty se zatím jenom trápíš, ale ostatní rovnou vypadli . Trevor tě zaskočil a s Brandonem to nemusí být o nic lepší, takže bacha na něho. Ale pokud se i s ním vítězně protrapíš, tak je to oukej. Ale lepší by to bylo vítězně s přehledem
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