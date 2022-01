Další odklad návratu. Thiem nebude hrát ani v Córdobě, ruka ho pořád bolí

Dominic Thiem se loni na jaře trápil s výrazným poklesem formy a navíc si v prvním zápase na trávě poranil pravé zápěstí. Nejenže následně přišel o Wimbledon či olympiádu, ale neobhajoval ani titul na US Open a již na konci června pro něj sezona skončila.



28letý Rakušan se rozhodl neřešit zranění operací a léčil ho dlouhodobou konzervativní léčbou. V listopadu se těšil, že se stihne připravit na začátek nové sezony, jenže ruka reagovala na zvyšující se tréninkovou zátěž a znovu začala bolet.



Navíc před Vánoci kvůli nemoci vypadl z tréninkového procesu a rozhodl se neodletět na turnaje do Austrálie. Návrat si tedy naplánoval na tento týden, kdy měl startovat na antukovém turnaji ATP 250 v Córdobě.



Bývalý třetí hráč světa sice do Argentiny odletěl, navštívil fotbalový Stadion Maria Alberta Kempese a jako nasazená dvojka byl nalosován do pavouka, jenže dnes se pořadatelům omluvil a ani po sedmi měsících se do tak soutěžního módu nevrátí.



"Pozitivní je, že zápěstí je v pořádku. Ale ruka mě bolí a taky mi chybí trénink. Mám poškozené vazy mezi prsty, což vzniklo přetížením. To se po tak dlouhé pauze bez hraní stává," řekl Rakušan, který ve světovém žebříčku klesl až na 37. místo. V Córdobě si místo něj zahraje srbský lucky loser Nikola Milojevič.