Další rána pro Brity. Hvězda Raducanuová nemohla nastoupit v United Cupu
Britové měli patřit mezi největší favority letošního ročníku United Cupu. Tim Henman počítal s účastí světové desítky Drapera i grandslamové šampionky Raducanuové. Jenže Draper se mu omluvil už před startem turnaje a teď laboruje se zdravím i Raducanuová.
Vítězka US Open 2021 měla nastoupit k dnešnímu duelu s Japonskem a vyzvat Naomi Ósakaovou. Do zápasu s bývalou světovou jedničkou ale nakonec kapitán musel poslat Katie Swanovou, která figuruje až na 276. místě světového pořadí.
Důvod omluvenky Raducanuové je zatím neznámý. "Nebylo to snadné rozhodnutí. Nechybělo moc a nastoupila by. V trénincích si vede velmi dobře. Nemyslím si, že je definitivně ze hry a může do turnaje ještě zasáhnout," řekl Henman.
Velkou Británii čeká ještě jeden zápas ve skupině. A to v pondělí proti Řecku, které si na úvod snadno poradilo s Japonskem. Raducanuová by se tak musela dát dohromady během 24 hodin.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře