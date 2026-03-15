Další rána pro Djokoviče. Kvůli zranění nebude obhajovat finále na Masters v Miami

DNES, 19:22
Novak Djokovič bojuje se zdravotními problémy i v letošní sezoně a kvůli zranění musí vynechat blížící se turnaj kategorie Masters v Miami. Nejúspěšnější hráč všech dob tak nebude schopný obhajovat loňskou finálovou účast a čeká ho propad v žebříčku.
Novak Djokovič nebude obhajovat finále v Miami

Djokovič zahájil letošní sezonu výborně, když na Australian Open skolil rivala Jannika Sinnera a ve finále vedl o set nad Carlosem Alcarazem. Od té doby ale není v ideální kondici ani se neprezentuje nejlepší možnou výkonností.

Na právě probíhajícím turnaji v Indian Wells skončil už v osmifinále na raketě obhájce titulu Jacka Drapera a další podnik slavného Sunshine Swingu bude muset vynechat. Kvůli zranění pravého ramene totiž nebude schopný obhajovat finále na dalším Masters v Miami.

Pro Djokoviče to znamená, že ztratí 650 bodů v žebříčku a propadne se minimálně na čtvrtou pozici za Alexandera Zvereva. Na kurty se tak vrátí nejdříve na začátku dubna na antuce v Monte Carlu.

Djokovič v Miami šestkrát triumfoval a celkem osmkrát hrál finále. V obou těchto statistikách se dělí o rekord s domácí legendou Andrem Agassim. Srbský rekordman naposledy prošel do závěrečného kola loni, kdy v souboji o titul podlehl Jakubovi Menšíkovi.

Hlavní soutěž mužského turnaje v Miami startuje ve středu 18. března. Rozlosování proběhne v pondělí v 18:00 našeho času.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
PTP
15.03.2026 20:32
Saša je prostě trojka a ani GOAT ho nebude předbíhat!
Patik
15.03.2026 19:46
Veď je to fuk..o body mu nejde..na masters sa zúčastnil..GS hlavne aby bolo.
pantera1
15.03.2026 20:15
Ale, tak je škoda, že ho neuvidíme, zas budem čekat než se někde objeví . To bude nejspíš, až na antuce, ne?
Patik
15.03.2026 20:21
Je to škoda samozrejme..Ťažko povedať neviem či sa nerozlucil už s antukou v Paríži minulú sezónu...snáď sa mýlim.
PTP
15.03.2026 20:35
Určitě si dopřeje obligátní vivisekci Musettiho v Paříži
