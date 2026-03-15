Další rána pro Djokoviče. Kvůli zranění nebude obhajovat finále na Masters v Miami
Djokovič zahájil letošní sezonu výborně, když na Australian Open skolil rivala Jannika Sinnera a ve finále vedl o set nad Carlosem Alcarazem. Od té doby ale není v ideální kondici ani se neprezentuje nejlepší možnou výkonností.
Na právě probíhajícím turnaji v Indian Wells skončil už v osmifinále na raketě obhájce titulu Jacka Drapera a další podnik slavného Sunshine Swingu bude muset vynechat. Kvůli zranění pravého ramene totiž nebude schopný obhajovat finále na dalším Masters v Miami.
Pro Djokoviče to znamená, že ztratí 650 bodů v žebříčku a propadne se minimálně na čtvrtou pozici za Alexandera Zvereva. Na kurty se tak vrátí nejdříve na začátku dubna na antuce v Monte Carlu.
Djokovič v Miami šestkrát triumfoval a celkem osmkrát hrál finále. V obou těchto statistikách se dělí o rekord s domácí legendou Andrem Agassim. Srbský rekordman naposledy prošel do závěrečného kola loni, kdy v souboji o titul podlehl Jakubovi Menšíkovi.
Hlavní soutěž mužského turnaje v Miami startuje ve středu 18. března. Rozlosování proběhne v pondělí v 18:00 našeho času.
