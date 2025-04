Další rána pro Pálu. Šafářová nominaci na BJKC odmítla, tým doplnila nadějná juniorka

Lucie Šafářová (38) se kvalifikace o postup na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové nezúčastní. Zraněnou Sáru Bejlek nahradí Tereza Krejčová (16). Média o tom dnes informoval kapitán Petr Pála. Češky zahájí domácí kvalifikaci v Ostravě ve čtvrtek proti Brazílii, o dva dny později se utkají se Španělskem. Na finálový turnaj postoupí jen vítěz skupiny.

"S Luckou jsme byli domluveni na středeční trénink. Dnes mi psala esemesku, že si toho oslovení hodně váží, že by ráda přijela a že nás má všechny ráda. Fed Cup je pro ni srdeční záležitost. Brala dnes děti do školky a vzbudila se úplně K.O.," řekl Pála. "Byla unavená už před Charlestonem a nemůže ani na ten trénink. Dolehla na ni únava. Je to škoda. Když ale bude oukej, přijede se podívat," doplnil Pála.

Osmatřicetiletá Šafářová, která se vrátila po mateřské přestávce, odehrála letos tři turnaje ve čtyřhře. Naposledy se po boku Američanky Bethanie Mattekové Sandsové dostala do čtvrtfinále v Charlestonu. Pála o ni stál nejen kvůli možnostem v deblu, ale i její hře levou rukou. "Lucka pro mě byla taková volba, že bych na ni rád počkal. Byl by to přínos. Ale jsem rád, že máme těch pět holek a doufám, že to tak zůstane," uvedl.

Zkušený kapitán řešil řadu omluvenek i předtím. Kvůli zdravotním potížím chybí Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková či Barbora Krejčíková. Linda Fruhvirtová se omluvila z rodinných důvodů, Nikola Bartůňková kvůli studijním povinnostem a nevyšla ani nominace Laury Samson. Chybí také Petra Kvitová, vracející se po mateřské pauze.

Nominace na kvalifikaci BJK Cupu 2025. (@ Livesport)

Českou jedničkou bude třiatřicátá hráčka světa Linda Nosková. V nominaci jsou i Marie Bouzková, Dominika Šalková a Tereza Valentová. "Bohužel je hodně holek zraněných. Není to tak, že by nechtěly hrát. Situace je extrémní. Stačila by jedna z těch tří: Maky, Muška, nebo Bára Krejčíková. Ale všechny jsou zraněné, což je přísné," uvedl Pála.

"Ještě jsme měli v hlavě třeba Aničku Siskovou, ta je ale na turnaji ITF v Zaragoze, kde se kvalifikovala v singlu a hraje hlavní soutěž debla. Hraje o žebříček, aby se dostávala na grandslamy. A hraje už dva týdny na antuce," doplnil Pála.

A JSME ZASE KOMPLET!



Premiérovou nominaci nakonec dostala šestnáctiletá juniorka Tereza Krejčová, první česká vítězka Orange Bowl od roku 2003. Terko, vítej v týmu! pic.twitter.com/a8giPe1Z6r — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) April 8, 2025

Nakonec vsadil na Krejčovou. "Je to vítězka Orange Bowlu, to byl krásný úspěch. Jsou tu holky, které by v budoucnu mohly pravidelněji nastupovat. Byla by škoda, když hrajeme doma, nemít pátou hráčku v týmu, i když je Tereza hodně mladá. Mohlo by jí to pomoct. Seznámí se s ostatními. Budeme se jí snažit pomoct s tím, co ten tenis obnáší," uvedl Pála.

Češky vstoupí do kvalifikace proti Brazilkám ve čtvrtek. Soupeřky povede sedmnáctá hráčka světa Beatriz Haddadová Maiaová. V nominaci jsou také Laura Pigossiová (182.), Luiza Fullanaová (544.), Ana Candiottová (574.) a deblistka Luisa Stefaniová. Zápasy se odehrají v RT Torax Areně na tvrdém povrchu.

Finálový turnaj se uskuteční v Shenzhenu poprvé v historii. Nově si ho zahraje osm zemí místo dosavadních dvanácti. Jistou účast mají obhájkyně titulu Italky a Čína. Hrát se bude v listopadu.