Další selhání ve finále. Musetti nevyužil mečboly, Chengdu senzačně dobyl kvalifikant
Musetti – Tabilo 3:6, 6:2, 6:7
Zatímco do loňského finále v Chengdu nastupoval Musetti se stejnými šancemi na triumf jako domácí Juncheng Shang, proti Tabilovi plnil roli jasného favorita. Jeho protivník totiž přijel do čínského města s negativní letošní bilanci a po katastrofálním předchozím průběhu této sezony způsobeným hlavně zdravotními i osobními problémy.
Úvodní dva sety měly celkem jednoznačný průběh a po hodině a půl muselo přijít na řadu rozhodující dějství. V něm si Musetti celou dobu suverénně hlídal svůj servis a měl celkem tři brejkbolové šance, přičemž za stavu 6:5 se dostal ke dvěma mečbolům na returnu. Ten první Tabilo aktivní hrou zlikvidoval a o druhou možnost se Ital připravil lacinou chybou z forhendu.
O šampionovi tak musel rozhodnout tie-break. Ve zkrácené hře si Musetti vypracoval vedení 4:1, ovšem Tabilo získal šest z následujících sedmi bodů a po dvou hodinách a 39 minutách dramatické finále urval na svou stranu.
Musetti odehrál svá úvodní dvě finále na nejvyšším okruhu v roce 2022 a porazil Carlose Alcaraze v Hamburku i Mattea Berrettiniho v Neapoli. Od té doby ovšem na titul čeká, přestože se postupně vyšplhal až do TOP 10 žebříčku, a prohrál všech pět následujících finále.
Tabilo určitě sám nečekal, že by mohl v Chengdu získat svůj třetí titul a upravit finálovou bilanci na 3:2. Chilský tenista začínal už v kvalifikačních bojích a potřeboval na triumf celkem sedm vítězství.
Bývalý 19. hráč světa tímto prvenstvím možná znovu nastartoval svou kariéru. Po životní loňské sezoně se po zmíněných problémech propadl až na současnou 112. pozici, ale v novém vydání světového hodnocení se vyhoupne na 72. místo.
Oba finalisty teď čeká bleskový přesun. Musetti odjede na pětistovku v Pekingu a Tabilo se vydá na podnik stejné kategorie v japonském Tokiu.
Výsledky turnaje ATP 250 v Chengdu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře