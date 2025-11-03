Další zápletka v boji o Turnaj mistrů. Auger-Aliassime vynechá Méty, rozhodne Musetti
Bude to boj do posledního týdne. Auger-Aliassime byl ještě před měsícem účasti na Turnaji mistrů velmi daleko. Po skvělé halové sezoně, kterou korunoval postupem do finále Masters v Paříži se však dostal na poslední postupovou příčku. V boji o titul podlehl staronové světové jedničce Janniku Sinnerovi a jistý start si tak měl vybojovat tento týden.
Z podniku ATP 250 ve francouzských Métách ale odstoupil, pravděpodobně kvůli velmi náročnému programu. Vše tedy odevzdal do rukou jeho jediného dalšího konkurenta Musettiho, kterého Kanaďan z osmé pozice odsunul. Ital bude turnajovou dvojkou na souběžně hraném podniku v Aténách.
Aby se aktuálně devátý hráč v hodnocení letošní sezony posunul zpět a získal tak jistotu účasti doma v Turíně, musí celý turnaj vyhrát. Pokud by se tak stalo bude mít v žebříčku o 40 bodů více než Auger-Aliassime.
Spekuluje se však i o možné neúčasti Novaka Djokoviče, který sice bude hrát tento týden v Aténách, ale Turnaj mistrů by mohl stejně jako loni vynechat. V tu chvíli by se mezi osmičku nejlepších hráčů sezony dostal Musetti i Auger-Aliassime a na pozici náhradníků by byli Alexander Bublik a Casper Ruud.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Takže tady může být Felix totálně klidný.