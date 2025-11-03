Další zápletka v boji o Turnaj mistrů. Auger-Aliassime vynechá Méty, rozhodne Musetti

Félix Auger-Aliassime (25) předvedl na posledním Masters sezony v Paříži skvělou jízdu a probojoval se až do finále. Díky tomu se v hodnocení letošní sezony posunul na osmou příčku a v boji o poslední volné místo na Turnaji mistrů přeskočil Lorenza Musettiho (23). Jistotu měl získat tento týden v Métách, z turnaje se však odhlásil. Vše má nyní tedy v rukách Ital, který by ale musel vyhrát podnik v Aténách.
Auger-Aliassime se odhlásil z Mét a musí počkat na výsledek Musettiho

Bude to boj do posledního týdne. Auger-Aliassime byl ještě před měsícem účasti na Turnaji mistrů velmi daleko. Po skvělé halové sezoně, kterou korunoval postupem do finále Masters v Paříži se však dostal na poslední postupovou příčku. V boji o titul podlehl staronové světové jedničce Janniku Sinnerovi a jistý start si tak měl vybojovat tento týden.

Z podniku ATP 250 ve francouzských Métách ale odstoupil, pravděpodobně kvůli velmi náročnému programu. Vše tedy odevzdal do rukou jeho jediného dalšího konkurenta Musettiho, kterého Kanaďan z osmé pozice odsunul. Ital bude turnajovou dvojkou na souběžně hraném podniku v Aténách.

Aby se aktuálně devátý hráč v hodnocení letošní sezony posunul zpět a získal tak jistotu účasti doma v Turíně, musí celý turnaj vyhrát. Pokud by se tak stalo bude mít v žebříčku o 40 bodů více než Auger-Aliassime.

Spekuluje se však i o možné neúčasti Novaka Djokoviče, který sice bude hrát tento týden v Aténách, ale Turnaj mistrů by mohl stejně jako loni vynechat. V tu chvíli by se mezi osmičku nejlepších hráčů sezony dostal Musetti i Auger-Aliassime a na pozici náhradníků by byli Alexander Bublik a Casper Ruud.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 13:49
dostal Lorenza pod tlak nabídnutou šancí Je to stratég
Tennisfan77
03.11.2025 13:53
Spíše mu Djokovič řekl, že na TM nepojede a Felix tak s klidem může spočívat. Navíc Musetti by musel vyhrát titul, což se mu povedlo naposledy v roce 2022. V Chengdu navíc z role total favorita lostnul finále i s Tabilem.

Takže tady může být Felix totálně klidný.
PTP
03.11.2025 12:54
Že na to Djoko sere, to je jasný snad už dlouho, ne?
