Darderi slaví třetí titul sezony, ve finále přehrál De Jonga

ATP BASTAD - Ital Luciano Darderi (23) v neděli v Bastadu předvedl další skvělý výkon a porazil Jespera de Jonga (25) po setech 6:4, 3:6, 6:3. Šestý nasazený Darderi tak zlepšil svou bilanci ve finále turnajů na 3:0 a připsal si třetí trofej v sezoně na okruhu ATP 250.

Darderi – De Jong 6:4, 3:6, 6:3

V napínavém finále Darderi odolal bojovnému výkonu De Jonga, který během turnaje vyřadil tři nasazené hráče. Italský si vítězstvím v Bastadu připsal třetí titul v letošním roce, když ovládl turnaje v Córdobě a Marrákeši.



"Je to úžasné. Dnes jsem byl od začátku hodně nervózní, dokonce už od včerejšího večera," přiznal Darderi bezprostředně po zápase. "Je to můj třetí titul na okruhu ATP, takže ve 23 letech je to opravdu něco velmi speciálního. Být tady v Bastadu poprvé a vyhrát, to je neuvěřitelné."

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Darderi ovládl 81 % bodů ze svého prvního podání (38 z 47) a zvítězil v prvním vzájemném duelu s De Jongem. Po dvou hodinách a sedmi minutách se stal třetím hráčem v probíhající sezoně, který na antuce získal více než jeden titul – po Carlosi Alcarazovi (tři trofeje) a Flaviu Cobollim (dva tituly).



Sezonu přitom Darderi nezačal vůbec ideálně, když prohrál osm z prvních deseti zápasů. Díky postupnému zlepšení si bilance výrazně vylepšil na současných 20 výher a 17 porážek. Po vítězství v Bastadu si polepší o devět míst a posune se na 49. příčku žebříčku.

Jesper de Jong, který ve druhém kole vyřadil Víta Kopřivu, i přes nedělní porážku zažil ve Švédsku průlomový týden. Do finále se probojoval jako první Nizozemec, který v Bastadu porazil tři nasazené hráče, a v pondělí si v žebříčku polepší o 23 míst na kariérní maximum 83. pozici.

Výsledky turnaje ATP 250 v Bastadu