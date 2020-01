Dary pro Austrálii: McEnroeův příspěvek závisí na Kyrgiosovi. Zverev v případě triumfu daruje celé prize money

Nick Kyrgios, 26. hráč světového žebříčku, dnes na grandslamu v Melbourne porazil 6-2 7-6 7-6 Itala Lorenza Sonega, kterému nenabídl ani jeden brejkbol. Už dříve vyhlásil, že do fondu věnuje za každé eso během lednových zápasů 200 dolarů.

Následovala ho řada hráčů i hráček, samotný Kyrgios dnes nasázel Italovi čtrnáct nechytatelných podání. Snahou pomoci druhým tak známý bouřlivák ukázal i druhou tvář.

"Jsem na tebe pyšný a taky jsem se rozhodl přispět," řekl šedesátiletý Američan McEnroe při společném rozhovoru na kurtu. Za každý set, který Kyrgios v dalším průběhu Australian Open vyhraje, věnuje 1000 dolarů. "Toho si vážím. Přetrhnu se," slíbil Kyrgios.

One of the greatest interviews you'll ever see. Kyrgios dedicates his win to injured Alex de Minaur. ✅ John McEnroe pledges $1000 per set win for the rest of Nick's campaign. ✅ Amazing viewing. ❤️️ Watch: @Channel9 Stream: https://t.co/yizqD30Pp8 #9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/SKSXSP45Nu

Alexander Zverev, který si ve večerním duelu poradil 6-4 7-6 6-3 s Italem Marcem Cecchinatem, přestože v každém setu musel dohánět manko brejku, daruje 10.000 dolarů za každý vyhraný zápas na letošním Australian Open.

A pokud třiadvacetiletý Němec v Melbourne získá první grandslamový titul, daruje dokonce celé své prize money. Letošní šampioni obdrží šek na 4.120.000 australských dolarů (zhruba 65 milionů korun).

"Nejsem favoritem na vítězství na tomto turnaj, ale pokud to dokážu, tak daruju každý cent," prohlásil Zverev.

Lesní požáry v Austrálii zasáhly plochu větší než Česká republika, způsobily smrt 29 lidí, až miliardy zvířat a připravily o domov tisíce obyvatel.

What a gesture from @AlexZverev!



The No. 7 seed has pledged $10,000 for every match win (and 100% of his prize money if he wins the title) to bushfire relief ❤️#AusOpen | #Aces4BushfireReliefpic.twitter.com/HSnDFaM4Oz