Davenportová o Fonsecovi: Očekávání jsou příliš velká, je toho na něj moc

Joao Fonseca (18) skončil na probíhajícím Masters v Torontu znovu hned v úvodním kole a opět čelí rozporuplným reakcím. Osmnáctiletý brazilský talent nestačil na Tristana Schoolkatea, kterému podlehl ve dvou setech 6:7, 4:6. A kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Podle trojnásobné grandslamové šampionky Lindsay Davenportové je třeba začít u psychiky.

Fonseca měl v Torontu ideální příležitost alespoň vylepšit své maximum na turnajích kategorie Masters, kterým je zatím třetí kolo. Mezi startujícími totiž chyběla jména jako Sinner, Alcaraz, Djokovič či Draper, a cesta do vyšších kol se tak nabízela.

Brazilcův výkon však zůstal za očekáváním. Proti světové 103. se trápil, na soupeře nenašel žádnou zbraň a po zásluze skončil. "Po celý zápas se hodně trápil s returnem. Je pravda, že Schoolkate podával dobře, ale Fonseca nebyl schopen adekvátně reagovat," hodnotila duel v podcastu Tennis Channel Davenportová.

Američanka zároveň upozornila, že důvodem nestability Brazilcových výkonů může být psychický tlak a očekávání odborníků i veřejnosti. "Je třeba se vžít do situace osmnáctiletého, téměř devatenáctiletého kluka. Možná toho je na něj prostě moc. Je to pro něj mimořádný rok, ale ta očekávání jsou prostě vyšší, než co momentálně Fonseca předvádí."

Joao Fonseca skončil v Torontu v prvním kole (@ @ Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia)

Fonseca letos slavně debutoval mezi elitou. Vyhrál svůj první titul na okruhu ATP v Buenos Aires, pronikl do Top 50 a stal se prvním Brazilcem od roku 2006, kterému se to podařilo. Přesto stále hledá potřebnou konzistenci, která by ho udržela mezi nejlepšími i v závěru sezony.



V podobné situaci se nachází i o rok starší Jakub Menšík, který pro změnu letos ovládl Masters v Miami. V posledních týdnech ho podobně jako Fonsecu trápí nevyrovnané výkony. Na zmiňovaném turnaji v Torontu dohrál ve třetím kole na Španělovi Alejandrovi Davidovichovi.