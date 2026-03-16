Davis Cup s USA? Chtěli jsme Štvanici, ale bohužel to nejde, lituje šéf tenisového svazu
Nové vedení tenisového svazu si kromě stabilizace organizace a vyřešení finančních ztrát dalo za úkol také revitalizaci štvanického tenisového areálu. V roce 2026 se na tamním centrkurtu bude po letech zase hrát turnaj organizace WTA. To však není jediná akce, kterou ikonická Štvanice uvidí.
"V letošním roce se nám podařilo pronajmout areál pěti nebo šesti komerčním subjektům. Na Štvanici bude Světový pohár v lezení, bude tam Oktagon a bude tam i tenisový turnaj WTA, který stěhujeme ze Sparty právě na ostrov. Také tam budou některé kulturní akce. Je to přesně to, co jsme chtěli," vysvětloval v pořadu Na rovinu současný prezident ČTS Kotrba.
"Je to krásné místo v centru města a je to zároveň multifunkční aréna. Statika stadionu je v pořádku, ale zub času na něm zapracoval. Peníze, které získáme z pronájmů, což je částka asi pět milionů korun, budeme chtít zpět investovat, aby Štvanice vypadala lépe," dodal.
V tenisovém areálu na Štvanickém ostrově by měla být právě při příležitosti turnaje Livesport Prague Open otevřena nová Síň slávy českého tenisu. "Můžu prozradit, že díky rodině Sukových budeme mít krásné artefakty a tento prostor bychom chtěli dál rozvíjet. Otevření Síně slávy bychom rádi uskutečnili s našimi největšími hvězdami," prozradil Kotrba.
PSALI JSME: Klub ze Štvanice má 130 let a už i tři vítěze Wimbledonu
Tématem ale bylo i zářijové utkání Davisova poháru mezi Českem a USA. To se na Štvanici neuskuteční. "Byla to jedna z myšlenek, o které jsme jednu chvíli opravdu reálně uvažovali. Ale v určitých chvílích narazíte na limity, jakými jsou čas a roční doba. Hrát v půlce září daviscupové utkání venku bylo by to strašně hezké, ale bohužel se v tu dobu už brzy stmívá a stadion nemá umělé osvětlení. Postavit ho, to by stálo obrovské množství peněz. A v září také hrozí proměnlivost počasí. Může být krásné babí léto, ale také může tři dny pršet," lituje Kotrba.
Zápas s USA se ale podle něj odehraje zcela jistě v Praze: "Dokončujeme jednání s O2 arenou, jsme těsně před podpisem. Budeme se snažit, aby to dopadlo, ale dokud není podpis, stále je vše ve hvězdách. Samotný pronájem arény není levná záležitost, ještě je třeba to promyslet. Máme i záložní variantu," sdělil Kotrba.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře