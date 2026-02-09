Davis Cup: Sázka na Svrčinu se vyplatila a může být oporou. Showman Mrva schytal vlnu kritiky
Pro domácí daviscupové utkání proti Švédsku se kapitán Berdych poprvé ve své funkci musel obejít rovnou bez dvou ze tří předních českých singlistů. Kvůli zranění, které ho zastavilo už v Melbourne, se omluvil Jakub Menšík a přednost vystoupení na turnaji b Montpellieru dal Tomáš Macháč.
K české jedničce Lehečkovi tak musel dvojnásobný šampion této týmové soutěže sáhnout do "druhé řady" a vybral Svrčinu, který už atmosféru Davisova poháru sice zažil z lavičky, ale do ostrého utkání za nerozhodnutého stavu ještě nenastoupil.
"Já jsem nervózní před každým zápasem, nebylo by správné nebýt nervózní. Naučil jsem se s nervozitou pracovat. Sice to pro mě zítra bude premiéra v DC, ale bude mi fandit celá hala. Já jsem bojovník a věřím, že to zmáknu," komentoval před zápasem a jak řekl, tak učinil.
Po skvělém výkon přehrál švédskou jedničku Olle Wallina, s kterým ztratil jen čtyři hry, připsal si vůbec první letošní výhru a přidal důležitý druhý bod. Ukázal tak, že by do budoucna mohl být jednou z opor týmu v případě, že někdo z trojice Lehečka, Menšík a Macháč bude chybět.
Za elitní trojicí singlistů je v žebříčku totiž zatím velké mezera. Tu by v budoucnu mohl stáhnou právě Svrčina, který je aktuálně 98. hráčem světa. Úspěch v Davis Cupu by ho mohl nakopnout i k lepším výkonům na individuálních turnajích. Na konci TOP 100 je z Čechů ještě Vít Kopřiva.
Třetí a rozhodující bod zařídili sehraní deblisté Patrik Rikl a Petr Nouza, kteří se do daviscupové nominace dostali vůbec poprvé a rovnou nastoupili v ostrém utkání před vyprodanou halou v Jihlavě. Tie-breakovou bitvu se švédskou dvojicí Andre Goransson a Erik Grevelius zvládli a poslali Česko do boje o finálový turnaj. V září znovu po roce vyzvou tým USA. Tentokrát na domácí půdě.
Mrva čelí kritice fanoušků
Za rozhodnutého stavu 3:0 nastoupil poslední hráč nominace Mrva, který doplnil tým stejně jako loni v Ostravě. Tehdy se za stejného skóre dostal do hry a proti Jižní Koreji přidal čtvrtý bod. Tentokrát však neuspěl, s o téměř 90 pozic hůře postaveným Wallinem prohrál 6:7, 4:6.
Prohra však není jediné, co by mělo českého teenagera po zápase trápit. Mladý showman totiž za své chování a vystupování v národních barvách schytal kritiku od fanoušků. "Neškodilo by trochu víc pokory. Někdy je to od něho až přehnané," objevilo se v komentářích pod facebookovým příspěvkem ze zápasu Mrvy. "Zatím moc velký boreček a nemá na to," nebo "Škoda máme tu lepší kluky, kteří by si zasloužili reprezentovat a nemachrovat," píšou další diváci.
Mrva je v osmnácti letech na svém kariérním maximu a je druhým nejvýše postaveným českým teenagerem po Petru Brunclíkovi. Není tedy divu, že dal Berdych šanci právě jemu i vzhledem k loňskému zápasu v Ostravě, kde už tehdy ukázal, že si domácí atmosféru výrazně užívá.
