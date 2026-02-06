Davis Cup: Zápas se Švédskem rozehraje Lehečka, bodovat by měl i Svrčina

Jiří Lehečka rozehraje v sobotu kvalifikaci tenisového Davisova poháru se Švédskem, jeho protihráčem bude Dragos Nicolae Madaras. Čtyřiadvacetiletá jednička domácího týmu zahájí duel proti 576. hráči světa na tvrdém povrchu v jihlavské Horácké aréně ve 13:00. Ve druhé dvouhře nastoupí Dalibor Svrčina proti Olliemu Wallinovi. Rozhodl o tom dnešní los.
Utkání Davis Cupu se Švédskem rozehraje Jiří Lehečka (© RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Program ve vyprodané hale bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou. Do ní kapitán českého týmu Tomáš Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson. V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem. Složení nedělních zápasů se ale může ještě změnit.

"Jsem možná lehce raději, že začíná Jirka, přece jenom těch zkušeností v Davis Cupu má víc. Když se budeme držet toho plánu, který jsme si tak nějak předsevzali, tak by bylo fajn, kdyby Dalibor nastupoval za stavu 1:0," řekl Berdych novinářům po losování v sále jihlavské radnice.

S výsledkem losu byl spokojený i Lehečka. Tak či tak podle něj ale musí tým předvést dobrý výkon. "Myslím si, že bude hlavní to, jakým způsobem budeme předvádět zítra náš výkon na kurtu, a to je to, na co se teď všichni soustředíme," uvedl.

Všechny zápasy se budou hrát na dva vítězné sety. Vítěz duelu postoupí do druhého kola kvalifikace, kde narazí v září na lepšího z dvojice Maďarsko – USA. Finálová část pro nejlepších osm týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.

Češi jsou papírovými favority i při absenci Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Šestnáctý hráč světa Menšík laboruje se zraněním břišního svalu. Macháč dal přednost turnaji v Montpellier, kde si ale ve středu poranil koleno.

Davis Cup ve starém formátu v letech 2012 a 2013 Češi vyhráli, doma se v kvalifikaci představí potřetí za sebou. Před dvěma lety porazili ve Vendryni Izrael 4:0 a vloni si poradili v Ostravě stejným poměrem s Jižní Koreou. V týmové soutěži obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž nestačili na závěrečném turnaji v Boloni na Španělsko.

Kompletní přehled utkání Česko – Švédsko

Ondřej Jirásek, ČTK
