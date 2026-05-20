Debakl české hvězdy. Menšík chytil kanára po 14 měsících, vyřídil ho Peruánec
Buse – Menšík 6:0, 6:3
Menšíkovi středeční zápas vůbec nevyšel. Na start se čekalo kvůli dešti skoro hodinu a český tenista nedokázal chytit rytmus hry. Buse skvěle returnoval a jistě si počínal i při vlastním podání. První sada skončila 6:0 a poměr míčů vyjadřuje ještě větší debakl: 25-6.
Ve druhém dějství sice byla znát snaha českého tenisty o zvrat, Menšík zlepšil servis, ale v pohodě hrající Buse už se rozhodit nenechal. Od chvíle, kdy ve třetí hře odvrátil čtyři brejkboly, zase začal vládnout. Menšík situaci, kdy mohl otočit momentum zápasu, nezvládl.
Naopak znovu přišla zaváhání a další nevynucené chyby, což byl impuls pro Peruánce, aby utkání ukončil. Převaha byla znát zejména ve vítězných úderech, kterých Buse během utkání zahrál 22, z toho 15 z forhendu. Menšík zapsal jen sedm winnerů.
Buse v letošní sezoně vyhrál na antuce už 13. zápas, Menšíkovi naopak hra na červené hlíně moc nesvědčí. Před startem French Open na ní má bilanci 3:3. Set prohrál poměrem 0:6 poprvé od března 2025, kdy jej v Indian Wells pokořil ve druhém kole Karen Chačanov.
Výsledky turnaje ATP v Hamburku
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Kdo si zkrátí vlasy, toho Buse zmasí.
Ještě musí ovšem zapracovat na prdeli.