Debakl české hvězdy. Menšík chytil kanára po 14 měsících, vyřídil ho Peruánec

DNES, 14:47
ATP HAMBURK – Jakub Menšík na turnaji v Hamburku mezi nejlepších osm hráčů nepostoupil. V osmifinálovém souboji s Ignaciem Busem z Peru odehrál jeden ze svých nejhorších zápasů posledních měsíců a padl 0:6 a 3:6. Nepopulárního kanára inkasoval poprvé od března 2025.
Jakub Menšík (@ ČTK / imago sportfotodienst / Joris Verwijst)

Buse – Menšík 6:0, 6:3

Menšíkovi středeční zápas vůbec nevyšel. Na start se čekalo kvůli dešti skoro hodinu a český tenista nedokázal chytit rytmus hry. Buse skvěle returnoval a jistě si počínal i při vlastním podání. První sada skončila 6:0 a poměr míčů vyjadřuje ještě větší debakl: 25-6.

Ve druhém dějství sice byla znát snaha českého tenisty o zvrat, Menšík zlepšil servis, ale v pohodě hrající Buse už se rozhodit nenechal. Od chvíle, kdy ve třetí hře odvrátil čtyři brejkboly, zase začal vládnout. Menšík situaci, kdy mohl otočit momentum zápasu, nezvládl.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport)

Naopak znovu přišla zaváhání a další nevynucené chyby, což byl impuls pro Peruánce, aby utkání ukončil. Převaha byla znát zejména ve vítězných úderech, kterých Buse během utkání zahrál 22, z toho 15 z forhendu. Menšík zapsal jen sedm winnerů.

Buse v letošní sezoně vyhrál na antuce už 13. zápas, Menšíkovi naopak hra na červené hlíně moc nesvědčí. Před startem French Open na ní má bilanci 3:3. Set prohrál poměrem 0:6 poprvé od března 2025, kdy jej v Indian Wells pokořil ve druhém kole Karen Chačanov.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
pantera1
20.05.2026 16:20
Páni, ten Tommy to vyhrál. Tři TB to musel být teda fičák, tak to mě potěšilo a úplně uniklo.
Ela-fon-isi
20.05.2026 15:38
Dokonce se dostalo i do zpráv Českého rozhlasu, tak významný masakr to je. ::lol:
Kdo si zkrátí vlasy, toho Buse zmasí.
Kapitan_Teplak
20.05.2026 15:23
Masakrální horor
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 15:32
nožem tumi
Mantra
20.05.2026 15:14
Buse nebezpečnej - sice bych na to nevsadil, ale chytá se už chvíli dozadu. Tohle jednoznačně Dítě podcenilo a pak nestihlo a vztekalo se
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 15:26
no, ta porážka Cobolliho nebyla náhodná, měla ho varovat...
PTP
20.05.2026 15:14
S tou čelenkou na ostříhaný hlavě vypadá jak jojo
Mantra
20.05.2026 15:15
Tiafoe styl - chce hrát černýho nigga
PTP
20.05.2026 15:17
Jo, správně , věděl jsem, že mi někoho připomíná!
Ještě musí ovšem zapracovat na prdeli.
Mantra
20.05.2026 15:21
vo to strach nemám (aale ani ten Tia to nemá z vlastní hlavy, jde o styl Harleem Globetrotrotres a černých basketbalistů z námi oblíbené doby - tedy ne Panteřiny)
chlebavevaju
20.05.2026 14:58
Zlaté české dítě budoucí majitel 10 GS dostal pěkně přes rypáček.
Liverpool22
20.05.2026 15:24
10 GS nedá smile Vždyť Lendl má 8 GS a jeho úrovně nedosáhne. Kuba pokud se zadaří může urvat 2-3 GS např. Wimbledon by mohl dát smile
tenisman1233
20.05.2026 15:34
Těžko říct,kariéra každého hráče se vyvíjí různě,kolik získá GS,ukáže až čas.
PTP
20.05.2026 15:34
Ve finále s portugalským antukářem.
chlebavevaju
20.05.2026 15:42
Menšík bude Rune 2.0, jeden větší titul, který následovala velká očekávání a šlus.
tenisman1233
20.05.2026 15:48
Rune kašle na svoje zdraví,hrál s tím že ví je vážně zraněný a bylo mu to fuk.To není kubův případ.
Patik
20.05.2026 16:02
Menšík nedostal kanára to kanar dostal Menšika
PTP
20.05.2026 14:56
Dostal jedno Makču Pikču.
The_Punisher
20.05.2026 15:15
Pobavilo
GaelM
20.05.2026 15:20
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 15:29
nebo cuya od uja
