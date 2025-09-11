Debut v TOP 100 se odkládá. Bejlek ve Španělsku nepotvrdila roli favoritky
Koevermansová – Bejlek 6:4, 3:6, 6:3
Bejlek určitě jela do španělského San Sebastiánu s dvěma cíli, přerušit sérii tří porážek a získat co největší počet bodů, aby se v novém vydání žebříčku premiérově posunula do elitní stovky. První úkol splnila, když na úvod smetla Němku Nastasju Schunkovou. Další výhru už ale nepřidala.
Nasazená dvojka a aktuálně 113. hráčka světa v osmifinále nepotvrdila roli favoritky a po třísetové bitvě podlehla Nizozemce Koevermansové, která následně zvládla i čtvrtfinále s postoupila mezi čtyřku nejlepších.
České naději se vůbec nepovedl vstup do zápasu a rychle prohrávala 0:4. První set už zachránit nedokázala, v tom druhém se však zvedla. Od stavu 2:3 získala čtyři hry v řadě a vyrovnala.Třetí dějství rozhodl jediný ztracený servis, o který Bejlek přišla v osmé hře. V zápase doplatila především na proměňování brejkbolů. Z 11 vytvořených šancí využila pouze tři.
Přišla tak o šanci získat cenné body k přiblížení nebo dokonce posunu do TOP 100. Debut mezi elitou by ji definitivně zajistil zisk titulu a stačit by měl i případný postup do finále. Místo toho si připsala pouhých 15 bodů a posune se o jedinou příčku. Od začátku října Bejlek obhajuje body za titul z většího podniku ITF a dvě semifinálové účasti na úrovni WTA 125 a pokud svou formu výrazně nezlepší, hrozí jí spíše propad.
Bejlek přerušila sérii bolestivých porážek. Pocit vítězství okusila po měsíci a půl
