Bejlek přerušila sérii bolestivých porážek. Pocit vítězství okusila po měsíci a půl
Schunková – Bejlek 2:6, 1:6
Pro Bejlek musela být právě skončená série tří porážek velmi nepříjemná. Ta první přišla v jejím jediném dosavadním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu na konci července na domácím Livesport Prague Open a pak se jednalo o nezvládnuté třísetové bitvy s Destanee Aiavaovou v kvalifikaci US Open a krajankou Dominikou Šalkovou před týdnem ve Švýcarsku.
Další nezdar ale česká teenagerka zatím nepřipustila. Proti soupeřce z konce třetí stovky žebříčku Schunkové žádné překvapení nedovolila, naopak od začátku do konce utkání dominovala a na postup potřebovala jen hodinu a devět minut.
Favorizovaná Bejlek sice dvakrát v zápase zaváhala na vlastním servisu, nicméně v ani jednom případě se nejednalo o kritický stav. Poprvé se jí to stalo při luxusním vedení 5:1 a následně v úvodním gamu druhé sady.
Bejlek má jedinečnou šanci zabojovat v následujících týdnech o debut v TOP 100 světového pořadí. Stačit by mohl i triumf v tomto týdnu. Musí si však pospíšit, protože od začátku října obhajuje body za titul z většího podniku ITF a dvě semifinálové účasti na úrovni WTA 125.
O čtvrtfinále ve španělském San Sebastiánu bude bojovat s Koevermansovou. S Nizozemkou, které v žebříčku patří 201. příčka, změří síly poprvé.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Dojem ze zápasu zkazila nízko postavená kamera takže na streamu byla vidět jen bližší polovina kurtu ...