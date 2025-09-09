Bejlek přerušila sérii bolestivých porážek. Pocit vítězství okusila po měsíci a půl

WTA 125 SAN SEBASTIÁN - Sára Bejlek (19) slaví na podniku kategorie WTA 125 ve Španělsku své první vítězství od vynikajícího výsledku na červencovém Livesport Prague Open. Nasazená dvojka potvrdila roli favoritky proti Nastasje Schunkové (22), německou tenistku smetla 6:2, 6:1 a přerušila sérii tří bolestivých porážek. O postup do čtvrtfinále se popere s Nizozemkou Anouk Koevermansovou.
Sára Bejlek slaví první výhru od konce července (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Schunková – Bejlek 2:6, 1:6

Pro Bejlek musela být právě skončená série tří porážek velmi nepříjemná. Ta první přišla v jejím jediném dosavadním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu na konci července na domácím Livesport Prague Open a pak se jednalo o nezvládnuté třísetové bitvy s Destanee Aiavaovou v kvalifikaci US Open a krajankou Dominikou Šalkovou před týdnem ve Švýcarsku.

Další nezdar ale česká teenagerka zatím nepřipustila. Proti soupeřce z konce třetí stovky žebříčku Schunkové žádné překvapení nedovolila, naopak od začátku do konce utkání dominovala a na postup potřebovala jen hodinu a devět minut.

Favorizovaná Bejlek sice dvakrát v zápase zaváhala na vlastním servisu, nicméně v ani jednom případě se nejednalo o kritický stav. Poprvé se jí to stalo při luxusním vedení 5:1 a následně v úvodním gamu druhé sady.

Bejlek má jedinečnou šanci zabojovat v následujících týdnech o debut v TOP 100 světového pořadí. Stačit by mohl i triumf v tomto týdnu. Musí si však pospíšit, protože od začátku října obhajuje body za titul z většího podniku ITF a dvě semifinálové účasti na úrovni WTA 125.

O čtvrtfinále ve španělském San Sebastiánu bude bojovat s Koevermansovou. S Nizozemkou, které v žebříčku patří 201. příčka, změří síly poprvé.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
