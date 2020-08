Del Potro musel s kolenem už potřetí během dvou let na operaci

Argentinský tenista Juan Martín del Potro se podrobil třetí operaci pravého kolena od zranění před dvěma lety. Manažerský tým vítěze US Open 2009 uvedl, že koleno testoval v minulých měsících v Argentině, ale stále cítil bolest.

Del Potro si zlomil kolenní čéšku v říjnu roku 2018 na turnaji Masters v Šanghaji. Poté, co se zotavil po operaci, v červnu následujícího roku uklouzl na trávě v londýnském Queen's Clubu a musel na další zákrok.

Jednatřicetiletý Argentinec bojuje se zdravotními problémy dlouhá léta. Od vítězství ve finále US Open 2009 nad Rogerem Federerem podstoupil čtyři operace obou zápěstí. Po letech zdravotních trablů se Del Potro vrátil do špičky a v roce 2018 hrál opět o titul na US Open, ale podlehl Novaku Djokovičovi. V následujícím měsíci si poranil koleno.