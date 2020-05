Del Potro uvolnil trenéra Prieta. Ten nově pomáhá Londerovi

Kariéra Juana Martína Del Potra je protkaná častými zdravotními problémy. Po ztracených sezonách vinou zranění zápěstí laboruje už více než rok a půl se zraněním pravého kolena.



V říjnu 2018 na Masters v Šanghaji si totiž po pádu na kurt zlomil čéšku a až na jednu výjimku sedm měsíců nehrál. Jenže objevil se jen na čtyřech turnajích, než si loni v červnu na trávě v Queensu po dalším pádu zranění obnovil a musel na operaci.



Od té doby se 31letý Argentinec zotavuje a i vzhledem k koronavirové pauze se na kurty má spoustu času na rekonvalescenci. I proto se rozhodl uvolnit svého trenéra Sebastiána Prieta, který si našel nového svěřence.



"Chci vám oznámit, že jsem se dohodl se Sebastianem Prietem na ukončení spolupráce, aby mohl pracovat s Juanem Londerem, zatímco já pokračuju v rehabilitaci. Jsem Piperovi vděčný za všechny ty společné roky. Je to skvělý trenér a ještě lepší člověk," napsal Del Potro na Twitteru.



Vítěz US Open 2009 Del Potro spolupracoval s Prietem od srpna 2017. Pod jehoi vedením vyhrál v roce 2018 Masters v Indian Wells a měsíc před zraněním kolena se dostal do finále US Open. Posunem na post světové trojky vyrovnal své žebříčkové maximum.



Pětačtyřicetiletý Argentinec Prieto, jenž je bývalým 22. deblistou světa a vítězem deseti turnajů ATP ve čtyřhře, nyní pomáhá s přípravou krajanovi Juanu Ignaciu Londerovi. Šestadvacetiletý tenista je aktuálně na 62. místě světového žebříčku, největšího úspěchu dosáhl loni triumfem na domácí antuce v Córdobě.

