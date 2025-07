Derby pro Šalkovou a Havlíčkovou. Samson semifinále neobhájí a čeká ji obrovský propad

WTA PRAHA - Dominika Šalková (21) přehrála 6:3, 6:3 krajanku Lauru Samson (17), druhá jmenovaná tak na Livesport Prague Open neobhájí loňské semifinále a propadne se až do čtvrté stovky žebříčku. Lucie Havlíčková (20) v dalším českém derby porazila 7:5, 6:1 Alenu Kovačkovou (17).

Samson – Šalková 3:6, 3:6

Šalková nastupovala do prvního českého derby v letošním ročníku Livesport Prague Open jako mírná favoritka a na kurtu tuto roli dokázala potvrdit. Zkušenější a úspěšnější z českých tenistek byla aktivnější hráčkou a její obvyklá agresivnější hra jí nesla proti krajance Samson ovoce.

V utkání sice třikrát zaváhala na vlastním servisu, nicméně měla ho od začátku pod kontrolou. Jedinou komplikaci musela řešit v úvodu druhého setu, kdy Samson pustila do vedení 2:0. Mladší z Češek pak vzdorovala ještě do stavu 3:3, kdy ale na brejkbol vyrobila dvojchybu a posadila Šalkovou na koně. Ta nakonec zakončila duel ziskem čtyř her v řadě. Hotovo bylo za hodinu a 23 minut.

"Určitě je to hodně nepříjemné, když se hraje proti Češce. Zvláště když je to na domácím turnaji. Byl to těžký zápas, obě jsme se snažily zahrát co nejlépe. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla a těším se na další zápas," řekla novinářům Šalková.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do osmifinále na nejvyšším okruhu se Šalková probojovala počtvrté v kariéře a potřetí právě na Livesport Prague Open. V této fázi nedokázala uspět v pražské Stromovce v letech 2022 a 2024 ani letos v singapurské hale.

O premiérové čtvrtfinále na této úrovni bude Šalková usilovat proti krajance Kateřině Siniakové, nebo nasazené sedmičce Eleně-Gabriele Ruseové z Rumunska.

Samson si loni, kdy se hrálo na antuce, připsala v tomto dějišti svůj zatím nejlepší výsledek v kariéře. I díky senzačnímu skalpu Siniakové se probojovala až do semifinále a vzhledem k brzkému vyřazení ji čeká výrazný propad. Ve světovém pořadí přijde o téměř třetinu svých bodů a z aktuálního maxima, 248. pozice, klesne minimálně na 321. příčku.

Havlíčková – Kovačková 7:5, 6:1

Další české derby v úvodním kole letošního Livesport Prague Open obstaraly divoká karta Havlíčková proti mnohem méně zkušené kvalifikantce a debutantce v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu Kovačkové.

Lepší vstup do utkání měla mladší z talentovaných českých tenistek. Kovačková vedla 4:2 a disponovala gameboly na 5:3. Havlíčková nicméně vývoj otočila, za stavu 5:5 odvrátila dva brejkboly a v následujícím gamu na returnu využila v pořadí čtvrtý setbol.

Tím odpor krajanky definitivně zlomila. Kovačková už nedokázala ve druhé sadě vzdorovat, získala jen jeden game a při servisu Havlíčkové se k žádné příležitosti nedostala. Zatímco úvodní set trval hodinu a pár minut, ten další byl zhruba o polovinu kratší.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Havlíčková zkouší návrat po roční pauze způsobené zdravotními i psychickými problémy. Comeback odstartovala na začátku června a může se pochlubit bilancí 16:2, která zahrnuje sérii osmi vítězství a triumf na menší akci ITF v Maďarsku.

Hlavní soutěž na nejvyšší tour absolvuje počtvrté v kariéře a opět v pražské Stromovce. Postupem do druhého kola vyrovnala své maximum z ročníku 2022, kdy ve druhém kole neuhrála set s obrovskou favoritkou Anett Kontaveitovou.

Jednoduchou soupeřku nebude mít v této fázi ani v letošní edici. Ve středu totiž vyzve turnajovou čtyřku a světovou čtyřicítku Xinyu Wang z Číny.

