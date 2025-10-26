Dimitrov se vrací: Cílem bylo odpojit se od tenisu. Moc mi to prospělo
Dimitrov musel po wimbledonském zranění, které utrpěl ve výborně rozehraném duelu s Jannikem Sinnerem, strávit tři měsíce mimo hru. Během nucené pauzy měl čas přemýšlet a zklidnit se. V rozhovoru pro portál Tennis Sweet Spot popsal, jak období mimo kurt ovlivnilo jeho pohled na kariéru i život.
"Byla to jiná fáze, ale dobře mi to posloužilo," uvedl rodák z Chaskova. "Být chvíli mimo tenis mi prospělo. Konečně jsem se vrátil domů, abych tam poprvé po dvaceti letech strávil léto, takže jsem si to moc užil. Cílem bylo odpojit se od tenisu – a to se podařilo. Moc mi to prospělo. Po tolika letech snažení to bylo, jako bych se na chvíli vzdal, ale všechno dobře dopadlo. Je v pořádku být zraněný, je v pořádku nehrát každý týden, ale jsem rád, že jsem zpět," řekl Dimitrov.
Společně s týmem a lékaři se rozhodli, že návrat nebude uspěchávat. "Plán byl vrátit se, až budu připravený. Ani jsem si nebyl jistý, jestli se sem dostanu, protože jsme chtěli dodržet každý krok rehabilitace. Teď mám pocit, že mohu znovu soutěžit – nejen fyzicky, ale i psychicky," vysvětlil.
Rehabilitace podle něj nebyla snadná. "Trvala čtyři nebo pět týdnů, během nichž jsem musel udělat i další přestávku. Neustále jsem cvičil, aniž bych věděl, kdy se budu moci vrátit. V minulosti jsem nikdy nevynechal víc než pět týdnů, tentokrát to bylo delší, ale potřeboval jsem ten čas, abych viděl, že se můžu vrátit ke hře," zdůraznil současný 37. hráč světa.
Dimitrov připouští, že ho zranění posílilo. "Překvapila mě síla, s jakou jsem všemu čelil. Samozřejmě máte pochybnosti, spoustu otázek, ale uvědomil jsem si, že jsem schopen čelit problémům, hlavně z psychického hlediska. Dokázal jsem se na sebe podívat z odstupu, bez soudů a očekávání, a to bylo velmi zdravé," popsal.
Psychická stránka byla podle jeho vyjádření přesto náročná. "Nikdy to není snadné. Vždycky se objeví chvíle, kdy se vkrádají pochybnosti – budu znovu stoprocentní? Dokážu ještě vyhrát nějaké zápasy před koncem roku? Na to se teď soustředím – dát si šanci to zkusit," dodal.
Zkušený Bulhar také přiznal, že po zranění zvažoval i konec kariéry. "Je to delikátní záležitost. Rameno je jednou z nejpoužívanějších částí těla tenisty, v mém případě ještě víc kvůli jednoručnímu bekhendu. Samozřejmě vás napadne otázka: budu to schopen znovu udělat? Naštěstí jsem dostal rychlou odpověď – zhruba do týdne. Ano, v takových chvílích cítíte strach, ale je to přirozené. Rychle jsem ho překonal," uzavřel Dimitrov.
Dimitrov přijde o neskutečnou a skoro 15letou sérii. Zranění z Wimbledonu stále nedoléčil
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře