Dimitrov přijde o neskutečnou a skoro 15letou sérii. Zranění z Wimbledonu stále nedoléčil

DNES, 20:53
Po účasti na 58 grandslamech bez přestávky ukončilo impozantní sérii Grigora Dimitrova (34) zranění. Bulharský tenista nestihl doléčit natržený prsní sval z Wimbledonu a přijde o US Open. Informovali o tom newyorští pořadatelé. Na grandslamovém turnaji bude chybět poprvé po čtrnácti a půl letech od Australian Open v roce 2011.
Dimitrov, někdejší třetí hráč světového žebříčku, utrpěl další z řady zranění před pěti týdny na wimbledonské trávě, kde vedl nad pozdějším šampionem Italem Jannikem Sinnerem 2:0 na sety. Musel však předčasně vzdát, což se mu rekordně stalo na už pátém grandslamu za sebou.

Jeho série 58 účastí za sebou byla nejdelší ze stále aktivních hráčů a pátá nejdelší celkově. Rekord drží Španěl Feliciano López se 79 turnaji.

Loňské US Open pro Dimitrova skončilo ve čtvrtfinále. Nejdále ve Flushing Meadows došel do semifinále v roce 2019. Pro blížící se grandslam, který začne 24. srpna, ho v hlavní soutěži nahradil Alejandro Tabilo z Chile.

Ondřej Jirásek, ČTK
