Dimitrov přijde o neskutečnou a skoro 15letou sérii. Zranění z Wimbledonu stále nedoléčil
Dimitrov, někdejší třetí hráč světového žebříčku, utrpěl další z řady zranění před pěti týdny na wimbledonské trávě, kde vedl nad pozdějším šampionem Italem Jannikem Sinnerem 2:0 na sety. Musel však předčasně vzdát, což se mu rekordně stalo na už pátém grandslamu za sebou.
Jeho série 58 účastí za sebou byla nejdelší ze stále aktivních hráčů a pátá nejdelší celkově. Rekord drží Španěl Feliciano López se 79 turnaji.
Loňské US Open pro Dimitrova skončilo ve čtvrtfinále. Nejdále ve Flushing Meadows došel do semifinále v roce 2019. Pro blížící se grandslam, který začne 24. srpna, ho v hlavní soutěži nahradil Alejandro Tabilo z Chile.
