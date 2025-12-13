Djokovič chce zpátky na vrchol. Před novou sezonou najal do týmu uznávaného experta
Djokovič se na novou sezonu připravuje v Aténách, ve svém novém domově. Po jeho boku jsou jako obvykle Boris Bošnjakovič a Dalibor Sirola, nicméně na kurtech ho doprovázela i nová tvář. A to uznávaný expert Kovacs.
Kovacs je specialistou na sportovní vědu, fyziologii cvičení, kondiční trénink a biomechaniku. V minulosti pracoval s mnoha sportovci na prevenci zranění a optimalizaci tréninku. Například s Madison Keysovou, Sloane Stephensovou, Coco Gauffovou a Johnem Isnerem. Navíc působil i ve fotbale či NFL a MLB.
Není tajemstvím, že nejúspěšnější hráč všech dob v poslední sezoně až příliš často bojoval se zdravotními problémy. A právě Kovacs by mu měl v tomto ohledu pomoct, jelikož srbský rekordman na dominující duo v podobě Alcaraze a Sinnera nestačil i po fyzické stránce a mnozí už mu na zisk grandslamového titulu nevěří.
Djokovič má za sebou již druhou sezonu, během níž nedokázal získat ani jeden grandslamový titul. Stále tak čeká na rekordní 25. grandslamovou trofej, s pomocí níž by se v historických tabulkách odpoutal od Margaret Courtové.
Na Australian Open triumfoval celkem 10krát a v historii úvodního grandslamu sezony je nejúspěšnější. Právě v Melbourne Parku by měl novou sezonu odstartovat. Hlavní soutěž začne v neděli 18. ledna.
