Djokovič je na začátku antukového jara opět v útlumu. V Banja Luce dohrál i Lehečka

Novak Djokovič v březnu musel vynechat turnaje Masters 1000 v USA a do antukového jara vstupuje třetí rok po sobě bez zápasového rytmu. A opět se to ukazuje jako problém.



Minulý týden na Masters 1000 v Monte Carlu znovu nevyhrál víc jak jeden zápas a již po druhém vystoupení se poroučel i z menšího podniku ATP 250 v Banja Luce. Navíc už několik dní po nešťastném úderu raketou laboruje s bolestí loktu.



V Bosně a Hercegovině, kam se turnaj přestěhoval z jeho rodného Bělehradu, si nejprve po obratu poradil s osmnáctiletým Francouzem Lucou Van Asschem, ale na kamaráda Dušana Lajoviče už nestačil a na extra pomalém kurtu, i vinou nevyužití 15 z 16 brejkbolů, prohrál 4-6 6-7.



V prvním setu Djokovič přišel dvakrát o podání a když za stavu 4-5 nevyužil tři brejkboly, sadu prohrál. Ve druhém dějství favorizovaný Srb odvrátil všech pět brejkbolů a v tie-breaku měl tři setboly v řadě. Jenže vedení 6-3 neudržel, ztratil pět míčků po sobě a po téměř dvou a půlhodinové bitvě pro něj turnaj skončil nečekaně už ve čtvrtfinále.

A story to tell for a lifetime



The moment @Dutzee defeated World No.1 Novak Djokovic in Banja Luka. #SrpskaOpen pic.twitter.com/7F13gC5jHk — Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2023



"Dušan je fantastická osoba, skvělý kluk. Jsem za něj rád, protože ho znám opravdu chvíle, co začal hrát tenis na profi úrovni. Strávili jsme spolu spoustu času v Davis Cupu, při trénincích. Vím, že vzhledem k posledním 12 měsícům je to pro něj velmi důležité vítězství. Hraje dobře a dnes si zasloužil vyhrát," komentoval Djokovič.



Zatímco v úvodu sezony 35letý Srb vyhrál 15 zápasů v řadě, z posledních pěti duelů odešel už potřetí jako poražený. Po dnešku má zápasovou bilanci v tomto roce 17-3. Před Roland Garros by se měl představit ještě na akcích Masters v Madridu a Římě.



32letý Lajovič si dnes vylepšil bilanci proti členům Top 10 na 7 výher a 25 porážek. Světovou jedničku porazil poprvé v kariéře, až dosud bylo jeho nejcennějším skalpem vítězství nad třetím hráčem světa Daniilem Medveděvem (Rotterdam 2021).



"Jsem ohromený, tohle je největší výhra mé kariéry. Emoce jsou smíšené, protože jsem hrál před téměř domácím publikem a proti Nolemu, který je mým dobrým kamarádem a hrdinou naší země. Nikdy jsem ani nepomyslel na to, že bych ho mohl porazit," řekl Lajovič, jenž v předchozích dvou vzájemných duelech uhrál dohromady jen čtyři gamy.







Bývalý 23. a aktuálně 70. hráč světa Lajovič postoupil do semifinále turnaje ATP posedmé v kariéře a poprvé od července 2019, kdy v Umagu slavil svůj jediný triumf. O třetí finále a opět na antuce si zahraje s dalším krajanem Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-0), který zastavil Jiřího Lehečku.



21letý Lehečka v Banja Luce už na třetím turnaji po sobě vyhrál dva zápasy, ale navázat na skalpy Gaëla Monfilse a Radu Albota nedokázal. S o dva roky starším Kecmanovičem prohrál v prvním vzájemném duelu 5-7 0-6 a nevyrovnal své maximum na okruhu ATP z Rotterdamu 2022 a Dauhá 2023, kde si zahrál semifinále.



Český tenista během zápasu vyhrál pouze dvě z devíti her po svém podání. V úvodu smazal manko dvou brejků a otočil z 0-3 na 4-3 a po zlikvidování čtyř setbolů v dlouhém desátém gamu vyrovnal na 5-5. Jenže pak prohrál 11 fiftýnů v řadě a do konce zápasu už neuhrál ani game.



Lehečka, který se v pondělí posunul ve světovém žebříčku na 36. místo a znovu vylepšil své nejlepší umístění, má po dnešku letošní zápasovou bilanci 20 výher a 10 porážek. Před French Open by měl absolvovat podniky Masters v Madridu a Římě.



Po nedělním premiérovém triumfu na Masters 1000 v Monte Carlu pokračuje na vítězné vlně Andrej Rubljov. Šestý hráč světa dnes proti domácímu Damiru Džumhurovi zlikvidoval za stavu 2-5 v úvodní sadě setbol a zvítězil 7-5 6-3.



V cestě do třetího letošního finále se Rubljovovi postaví Alex Molčan (h2h 0-0). Slovenský tenista ve svém prvním čtvrtfinále od loňského července zdolal 6-2 4-6 7-5 Srba Lasla Djereho.