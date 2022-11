Djokovič je nejstarším vítězem Turnaje mistrů. Už 6. triumfem vyrovnal rekord Federera

Novak Djokovič letos kvůli chybějícímu očkování na Covid-19 přišel o Australian Open, US Open či čtyři turnaje Masters 1000, po výsledkové stránce ale může být se sezonou spokojený.



V Římě získal rekordní 38. titul z podniků Masters 1000, posedmé dobyl Wimbledon a zaznamenal 21. grandslamový titul, na podzim přidal další dva triumfy v Tel Avivu a Astaně a dnes pošesté v kariéře ovládl prestižní Turnaj mistrů. Rok zakončí jako světová pětka.



Zkušený Srb v Turíně nenašel v pěti zápasech na akci pro osm nejlepších tenistů současnosti přemožitele a prohrál jediný set. Po Stefanosi Tsitsipasovi, Andreji Rubljovovi, Daniilu Medveděvovi a Tayloru Fritzovi si v dnešním finále poradil i s Casperem Ruudem.



Djokovič měl vyvrcholení soutěže pod kontrolou. V prvním setu sice za stavů 1-0 a 4-3 neproměnil celkem tři brejkboly, ale na čtvrtý pokus už uspěl. Od stavu 5-5 získal 6 ze 7 gamů a odpor norského protivníka zlomil. Bez potíží zvítězil 7-5 6-3 a ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí tak neztratil set.



"V každém finále rozhodují maličkosti. Na začátku jsme oba velmi dobře podávali, Casper hrál dobrý tenis. Ale v dvanáctém gamu jsem dokázal vracet returny do hry a dostat hru do výměn. To mi hrálo do karet. Snažil jsem se být útočný, se svým výkonem jsem pochopitelně spokojený," komentoval Djokovič.



Dnes srbský favorit nečelil jedinému brejkbolu, jen dvakrát v gamu při svém podání ztratil víc jak jeden fiftýn. Turnaj ukončil 9. esem.



"Bylo pro mě klíčové soustředit se na každou výměnu, na každý úder. Přesto jsem v posledním gamu pokazil dva forhendy, nervy pracovaly. Za stavu 30-30 jsem cítil, že jsem blízko a byl jsem opravdu nervózní. Jsem moc rád, že jsem to doservíroval a na závěr trefil eso," doplnil Djokovič.



Djokovič startoval na Turnaji mistrů popatnácté v kariéře a poosmé nechyběl ve finále, do kterého se dostal jako druhý nejstarší v historii. Navázal na svá vítězství z let 2008, 2012, 2013, 2014 a 2015 a celkově šestým triumfem překonal Ivana Lendla s Petem Samprasem a vyrovnal rekord Rogera Federera.



Navíc v 35 letech se rodák z Bělehradu stal suverénně nejstarším vítězem v historii soutěže. Federerovi bylo při jeho posledním triumfu v roce 2011 rovných 30 let.

Most #NittoATPFinals Singles Championships (est. 1970)@DjokerNole 6 (2008, 2012-15, 2022)@RogerFederer 6 (2003-04, 2006-07, 2010-11)

Ivan Lendl 5 (1981-82, 1985-87)

Pete Sampras 5 (1991, 1994, 1996-97, 1999)

Ilie Nastase 4 (1971-73, 1975) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 20, 2022

Oldest #NittoATPFinals Singles Champions (est. 1970)@DjokerNole, 35, at 2022 Turin@RogerFederer, 30, at 2011 London (@TheO2)@Andy_Murray, 29 years & 6 months, at 2016 London

Ilie Nastase, 29 years & 5 months, at 1975 Stockholm

Roger Federer, 29 years & 4 months, at 2010 London — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 20, 2022



Jako neporažený vítěz Turnaje mistrů získal šek na 4.740.300 dolarů (zhruba 111 milionů korun), což je nejvyšší jednorázová odměna v historii tenisu. Letos zvítězil ovládl po sedmileté pauze a poprvé před zraky svých dětí.



"Sedm let je dlouhá doba. O to je výhra sladší. Je to velká úleva a už se těším na pár týdnů volna. Docela mě unavovalo, když jsem na několika turnajích musel jen čekat, jestli vůbec budu moct hrát. Snad už se to v příští sezoně nebude opakovat," uvedl Djokovič, který už dostal víza do Austrálie a může se v klidu připravovat na rok 2023.



"Chci poděkovat mé rodině a celému týmu, kteří mě podporují po celou kariéru. Tenhle rok jsme si museli projít těžkými časy. Museli jsme zůstat trpělivý a čekat, kam nás pustí. Vy jste mě ale neustále stáli za mnou. Byl to rok jako na horské dráze, něco, co jsem nikdy předtím nezažil. Tahle trofej tedy patří i vám všem," dodal vděčný Djokovič.



23letý Ruud hrál na Turnaji mistrů podruhé v kariéře a po loňském semifinále se letos dostal dokonce do finále. Ale stejně jako na Masters 1000 v Miami, na Roland Garros a na US Open poslední krok na cestě k prvnímu velkému triumfu neudělal.



Nejlepší tenista v norské historii během kariéry získal devět titulů a všechny slavil na akcích ATP 250, z toho osmkrát na antuce. Dnes hrál poprvé finále v hale.