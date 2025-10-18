Djokovič má Turín jistý. Poosmnácté se kvalifikoval na Turnaj mistrů a dorovnal rekord Federera
Djokovič, který aktuálně nestartuje na žádném podniku ATP, si jako teprve třetí hráč v letošní sezoně zajistil účast na Turnaji mistrů v Turíně. Potvrdila to mužská tenisová asociace (ATP), která informaci zveřejnila na sociálních sítích.
Srb letos odehrál velmi omezený program a na jeho poměry se mu nedařilo tolik, jako v jeho nejlepších letech. Většinu z 4 580 získaných bodů si připsal na grandslamech, kde vždy skončil až v semifinále. Na prestižní akci se kvalifikoval už poosmnácté a dorovnal rekord Rogera Federera. Švýcarovi však přebral hlavní prvenství už před dvěma lety, kdy zde získal sedmý titul a stal se hráčem s nejvíce trofejemi v historii turnaje.
Před Djokovičem si Turnaj mistrů zajistili pouze světová jednička Alcaraz a dvojka Sinner, kteří v letošním roce jasně dominují a mají i obrovský náskok v počtu získaných bodů za tuto sezonu. Španěl jich má už přes 11 tisíc a Ital 8 500.
Na potvrzení zisku letenky do Turíny čeká především Alexander Zverev, který má jen o 300 bodů méně než Srb a účast má tedy téměř jistou. Na dalších postupových příčkách jsou Američané Taylor Fritz a Ben Shelton, Australan Alex de Minaur a Ital Lorenzo Musetti.
Djokovič ale stále nepotvrdil, zda se v Turíně i přes jistou kvalifikaci představí. Loni se taktéž zařadil mezi osm nejlepších hráčů sezony, přesto se závěrečného podniku sezony rozhodl nezúčastnit a dal šanci dalším hráčům. Je velmi pravděpodobné, že se stejná situace bude konat i letos. Týden před Turínem má v plánu hrát podnik ATP 250 v Aténách.
Velkou šanci zabojovat o volná místa tak mají i Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud a Daniil Medveděv, kterým se daří na aktuálně hraných halových turnajích v Evropě. Bez šance však není ani aktuálně 16. Jiří Lehečka, který si v Bruselu zahraje o titul. I na dalších akcích by však český tenista musel zazářit.
O velkou porci bodů se hráči porvou v následující týdnech na pětistovkách v Basileji a ve Vídni a rozhodující bude tradičně závěrečná tisícovka v Paříži. Turnaj mistrů v Turíně se koná od 9. do 16. listopadu.
