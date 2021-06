Djokovič na úvod Wimbledonu ztratil set, pak už proti domácímu mladíkovi dominoval

Novak Djokovič letos ovládl Australian Open i French Open, kde v semifinále vyřadil Rafaela Nadala a ve finále otočil z 0-2 na sety proti Stefanosovi Tsitsipasovi, získal svůj 18. a 19. grandslamový vavřín a od vyrovnání rekordu, který drží Roger Federer s Rafaelem Nadalem, ho dělí jediný titul.

Ten může získat ve Wimbledonu, kde Nadal kvůli únavě nestartuje a s Federerem se může potkat až ve finále. Suverénně největší favorit letošního ročníku nejslavnějšího turnaje světa nezačal dobře. Na servisu byl sice nekompromisní a nastřílel 25 es, ovšem ve třetím gamu zápasu předvedl své jediné zaváhání, v úvodním dějství nevyužil ani jeden ze sedmi brejkbolů a o set přišel.

Pak už však na kurtu naprosto dominoval, přestal zbytečně kazit, hrál aktivněji a domácího 19letého mladíka Jacka Drapera startujícího na divokou kartu, jenž si na generálce v londýnském Queen's Clubu připsal skalpy Jannika Sinnera a Alexandera Bublika, za dvě hodiny přehrál 4-6 6-1 6-2 6-2 a i při své 16. účasti zvládl první kolo.

Djokovič tak protáhl svou aktuální neporazitelnost ve Wimbledonu na 15 zápasů a na turnajích na 12 duelů, před French Open triumfoval na domácí akci v Bělehradu a na trávě si zahrál pouze čtyřhru na Mallorce.

